Usa | cinque morti in Texas in due sparatorie collegate fra loro

Cinque Terre - 7 anni e 10 mesi per Bonanini. Rinvio sull’accUsa di falso : Per alcuni capi di imputazione, relativi ad alcuni dei protagonisti e allo stesso ex presidente dell’area delle Cinque Terre, i fascicoli saranno ritrasmessi a Genova per una nuova definizione

Cinque anni fa LampedUsa - l'alba del nuovo pontificato : In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!'. In ...

Usa - sparatoria in un giornale del Maryland : cinque morti - arrestato l'aggressore : Spari nella redazione del giornale Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland, Stati Uniti. Sono almeno cinque i morti nella sparatoria e diversi i feriti, stando all'ultimo aggiornamento...

Cinque idee per un paUsa pranzo all’insegna del picnic : Il picnic spopola nell’ora di punta: la pausa pranzo si fa all’aperto, con menù specifici per ogni tipo di gusto. La moda passa, il picnic resta e gli italiani lo scelgono perché regala senso di libertà e permette un distacco immediato dalla realtà. Per più della metà della popolazione la location perfetta è il parco, scelto dal 54% dei picnic lovers. È quanto emerge da una ricerca condotta da Buitoni e San Pellegrino su 2.300 italiani – ...

GerUsalemme - ordinati cinque diaconi salesiani nella Basilica del Getsemani : All'eucaristia d'ordinazione erano presenti numerosi sacerdoti diocesani e religiosi da ogni parte del mondo, oltre ad alcune persone che negli anni di formazione hanno guidato i consacrati come ...

[L'inchiesta] Il verbale d'accUsa contro i Cinque Stelle : "Dopo le riunioni con Bonafede - Fracarro e Lanzalone il no al nuovo stadio della ... : "A dette riunioni parteciparono anche, con mia sorpresa, gli onorevoli Bonafede e Fraccaro. Fu allora che si iniziò a discutere della possibilità di mediare con la Roma per autorizzare la ...

Usa - lattuga contaminata : cinque morti per via dall'e-coli : I casi di contaminazione negli alimenti sono sempre molteplici sia in Italia che all'estero. I cittadini posso essere dunque soggetti al contagio di diversi batteri inconsapevolmente e nei casi più gravi esistono dei rischi molto consistenti per la propria salute. Durante l'anno in corso, sono gia' stati parecchi i casi di ritiri alimentari in Italia o di prodotti importati dall'estero. Alcuni mesi fa si era ad esempio parlato del ritiro di un ...

Usa - primarie midterm in cinque Stati : 3.41 Nuovo "Super Tuesday" negli Usa per le primarie delle elezioni di midterm. Si sta votando in cinque Stati (South Carolina, Virginia, Nevada, Maine e North Dakota) per scegliere i "nominee" (candidati) per la Camera, il Senato e alcune cariche di governatori. E' un altro banco di prova per testare l'effetto Trump fra i repubblicani e le dinamiche interne al partito democratico, ancora fortemente diviso tra l'ala liberale e quella più ...

RagUsa : rubano angurie da una serra - cinque arresti : Palemro, 8 giu. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre rubavano da una serra di contrada Cavafilo, a Ispica (Ragusa), diversi quintali di angurie. I cinque ladri, tutti di origine catanese, al momento dell'arrivo dei militari avevano già portato via circa 700 chili di frutta, per u

Maltempo - frana a Bussoleno : cinque case travolte in Val di SUsa - : Quattro persone sono state soccorse con l'elicottero, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. LE PREVISIONI

Call center - cade l'accUsa di violenza privata : cinque assoluzioni : LECCE - Nessuna violenza privata all'interno del Call center di Cavallino. Il Tribunale di Lecce ha assolto tutti e cinque gli imputati, rinviati a giudizio a conclusione dell'inchiesta scaturita ...