Usa | bambini migranti | 125 casi di abusi dal 2014 Ultime notizie | centri di accoglienza

Usa : 1800 bambini migranti riuniti a famiglie - molti ancora separati - : L'annuncio dell'amministrazione Trump precisa che il provvedimento è stato attuato entro i termini imposti dal giudice distrettuale di San Diego. Sono ancora centinaia i bambini che rimangono lontani ...

Usa - 38 bambini clandestini tornano dai genitori : 38 bambini detenuti per immigrazione clandestina torneranno presto dalle rispettive famiglie. Tale decisione del Presidente Trump, tuttavia, potrebbe dare inizio a uno scontro istituzionale , a uno ...

Usa : 50 bambini verso ricongiungimento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti in Usa - Cnn : test Dna sui bambini per riunire le famiglie - : Secondo quanto riferito da un funzionario federale, le autorità starebbero eseguendo esami genetici per ricongiungere bimbi e genitori separati al confine con il Messico. Nessuna notizia sulla data ...

Proposta di legge Usa obbliga insegnanti a informare le famiglie dei bambini transgender : Lo stato americano dell'Ohio ha effettuato una nuova Proposta di legge. Il disegno di legge dichiara che gli insegnanti ed i medici devono avvertire i genitori nel caso il proprio bambino mettesse in qualche modo in discussione la propria identità di genere o nel caso fosse transgender. La Proposta di legge emessa dall'Ohio è stata istantaneamente criticata dalla comunità LGBT e dai gruppi di difesa sui diritti umani. Cosa indica il disegno di ...

Usa - 9 accoltellati : 6 bambini - 4 gravi : 23.34 Sei bambini, dai 3 ai 12 anni, e tre adulti sono stati accoltellate da un uomo di 30 anni in una residenza di case in affitto a basso costo negli Stati Uniti dove vivono numerosi rifugiati siriani,iracheni ed etiopi. Quattro sono in pericolo di vita. E' successo a Boise, capitale dell'Idaho. L'uomo è stato arrestato. Abita nello stesso complesso: gli era poi stato chiesto di andare via. Lui non è un rifugiato. Aveva preso di mira la ...

Confine Usa Messico - l'appello di Layun dai Mondiali : 'I bambini non devono soffrire' : Frontiera, cosa sta succedendo Sono giorni di caos al Confine tra Messico e Usa, con la politica di tolleranza zero del presidente Trump contro gli ingressi clandestini in America. The Donald in ...

Lesley-Ann Brandt di Lucifer contro Trump e il dramma dei migranti al confine Usa-Messico : “I bambini non si toccano” : Demone per finzione, angelo nella vita reale: così i colleghi di Lesley-Ann Brandt di Lucifer hanno definito l'attrice che nella serie tv interpreta la maliziosa Mazikeen. La star dello show, neo rinnovato e salvato da Netflix, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei migranti messicani, i cui figli (sono circa duemila) sono stati strappati ai propri genitori al confine con gli Stati Uniti. Un dramma "antiamericano", ...

Usa - è caos al Congresso dopo la retromarcia di Trump sui bambini migranti : Condividi Intanto la politica continua a balbettare. Il decreto esecutivo firmato mercoledì da Donald Trump non dà vere soluzioni: si limita a ordinare che in futuro negli arresti dei nuclei ...

Melania Trump visita a sorpresa il confine Usa-Messico : “Cosa posso fare per i bambini?” : Melania Trump effettua una visita a sorpresa al confine fra Usa e Messico. La first lady è arrivata in Texas per visitare una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori. La visita arriva a pochi giorni dalla polemica per la separazione di duemila bambini effetto della tolleranza zero voluta dal presidente Trump....

Usa - la copertina del Time su Trump e i bambini separati al confine con il Messico : “Che tipo di Paese siamo?” : “Che tipo di Paese siamo?” E’ quello che si chiede il Time presentando la copertina dell’ultimo numero della rivista americana, in cui appare Donald Trump che guarda una bambina che piange. Accanto la scritto “Welcome to America“. “Il presidente degli Stati Uniti ha molti lavori, uno di questi è dirci chi siamo“, scrive il Time. Time’s new cover: A reckoning after Trump’s border separation ...

Usa - giornalista in lacrime in diretta tv per la decisione di Trump sui bambini migranti – Video : Rachel Maddow in lacrime in diretta tv Le immagini dei bambini strappati dai propri genitori, detenuti per aver varcato illegalmente il confine con il Messico, hanno fatto il giro del mondo, oltre che scatenato dure polemiche. L’intervento del presidente americano Donald Trump, che ha firmato un provvedimento esecutivo al fine di evitare la separazione delle famiglie di migranti, è stato accolto quasi con stupore. Da qualcuno anche con ...

Usa - coniugi Clooney donano 100mila dollari per bambini separati : , askanews, George e Amal Clooney hanno fatto una donazione di 100mila dollari a un'associazione per la difesa dei bambini migranti, mentre cresce l'indignazione di fronte alla politica dell'...

Usa - coniugi Clooney donano 100mila dollari per bambini separati : Non possiamo cambiare la politica di questo governo ma possiamo aiutare a difendere le sue vittime", ha indicato la coppia più glamour di Hollywood, citata nel comunicato.I coniugi Clooney, che negli ...