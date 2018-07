Usa | abusi su bimbi migranti nei centri di accoglienza | 125 denunce

Piacenza - uomo accUsato di abusi su una bimba di nove anni : Un richiedente asilo di 24 anni del Mali è stato arrestato dalla polizia a Piacenza su disposizione del gip che ha spiccato un'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale aggravata. Nello specifico l'uomo...

Abusivismo a Marina di RagUsa : scatta sanzione da 308 euro : Attività di controllo della Polizia locale in materia di Abusivismo commerciale a Marina di Ragusa. sanzione da 308 euro per commerciante.

Arrestato taxista abusivo a Milano - ha abUsato di una cliente 20enne : Ha abusato di una ragazza di 20 anni che aveva trascorso la serata in discoteca. Dopo un mese di indagini, i carabinieri della Compagnia Duomo lo hanno Arrestato. Si tratta di un tassista abusivo egiziano di 61 anni. I fatti risalgono alla notte del 16 giugno scorso, ma sono stati resi noti solo oggi....

Milano - agente di Sara Tommasi accUsato di abusi con droga e botte : assolto : assolto "perché il fatto non sussiste". La Procura aveva chiesto 8 anni per una serie di reati, tra cui violenza sessuale, cessione di droga ed estorsione

Bufera sul frate dei profughi Don Zanotti accUsato di abusi Bergamo - caos alla comunità Oasi 7 : Costretto a diventare l’amante di un frate, minacciato e picchiato. Questa l'accusa che un ragazzo straniero ha rivolto a padre Antonio Zanotti, fondatore della comunità di accoglienza per profughi e minori in difficoltà "Oasi 7" Segui su affaritaliani.it

AccUsato di abusi nei confronti di un minore - la procura chiede nove anni di carcere : CRONACA - Si fidava di lui e la mamma lo aveva affidato alle sue cure. Ma dopo qualche giorno il ragazzino ha raccontato quel segreto inconfessabile alla sua maestra , che si è rivolta alla procura ...

Ginnastica Usa - Aly Raisman parla degli abusi per mano di Nassar : 'Ne sto uscendo a fatica' : L'atleta statunitense, due ori e un bronzo a Londra 2012 e un oro e due argenti a Rio 2016, dopo la testimonianza di gennaio 2018 che mise sotto shock il mondo sportivo mondiale, torna a parlare di ...

Monza : l'accUsa chiede 9 anni e mezzo per gli abusi alle stagiste del centro estetico : Rischia fino a nove anni e mezzo di reclusione il commerciante, titolare di un paio di centri estetici in Brianza, accusato di aver abusato di quattro stagiste minorenni "durante l'alternanza scuola ...

Usa : polizia indaga accuse abusi su presidente della Marvel : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - le vittime abusi sessuali riceveranno 210 milioni di dollari : Un accordo da 210 milioni di dollari . È questa la somma che l' arcidiocesi di Saint Paul e Minneapolis dovrà pagare per risarcire le oltre 450 vittime di abusi sessuali. Un vero e proprio incubo, ...

Abusi sessuali in chiesa - diocesi Usa pagherà 210 milioni di dollari alle vittime : L'esborso fa parte dell'accordo con le 450 vittime di Abusi del clero locale arrivato dopo tre anni di dispute legali in tribunale. Circa 170 milioni di dollari arriveranno dalle compagnie di assicurazione, il resto verrà dalle parrocchie, da un fondo pensione e dalla vendita di immobili. della chiesa.Continua a leggere