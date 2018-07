Usa | a breve saranno online le istruzioni per stampare pistole in 3D

Maltempo Piemonte : breve paUsa temporali - da domenica sera tornano : Una parentesi più asciutta e con temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura: sono le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per il weekend, a partire da oggi pomeriggio. La pausa temporalesca, tuttavia, durerà al massimo 48 ore: dal tardo pomeriggio di domenica, infatti, una perturbazione dalla penisola iberica in movimento verso la Francia riporterà rovesci e temporali che proseguiranno anche per tutto ...

PaUsa caffè solo se breve : dopo 14 secondi ci passa la voglia : Volete 'disintossicarvi' dal vizio del caffè al distributore? Restate immobili a fissare l'apparecchio per più di 14 secondi. È provato che dopo meno di un minuto riporrete i gettoni nel portamonete, ...

Piazza Affari : breve paUsa prima di nuove discese? I titoli hot : La motivazione è da ricondurre alla situazione politica in Italia e la spinta ribassista si è concretizzata nel giro di pochissimi giorni. Il Ftse Mib è passato così da un'impostazione neutro-...

L'opposizione al governo Conte e gli avvertimenti Usa a Kim. Le notizie del giorno - in breve : Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministro dell'Economia, ha confermato Matteo Salvini. "Forza Italia voterà No alla fiducia sul nuovo governo", ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di ...

L'opposizione al governo Conte e gli avvertimenti Usa a Kim. Le notizie del giorno - in breve : In Italia “Voglio essere l’avvocato difensore del popolo italiano”, ha detto Giuseppe Conte accettando “con riserva” l’incarico di formare un governo affidatogli da Sergio Mattarella. Conte ha ribadito la “necessità di confermare la collocazione europea” dell’Italia, dicendosi pronto a presentare “u