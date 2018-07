UOMINI E DONNE Sara Affi Fella tornerà sul trono? Trono Classico

UOMINI e Donne/ Un noto e discusso cavaliere si è sposato : fan sorpresi! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Un noto ex volto del programma si è sposato: Guido Soldati è convolato a nozze con la sua compagna Glenda!(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Claudio Sona e la nuova vita dopo la rottura con Mario : novità e rumors (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Claudio Sona racconta com'è la sua vita dopo il programma e la rottura con Mario Serpa. novità, conferme e un'indiscrezione(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Nicolò Ferrari torna a parlare del programma e di Nilufar e svela... (Trono Classico) : UOMINI e DONNE anticipazioni trono classico: nuovo flirt per Luigi mastroianni dopo Sara Affi Fella? L'ex corteggiatore trascorre la serata con una bionda: ecco chi è.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:15:00 GMT)

EZIO GREGGIO E ROMINA PIERDOMENICO STANNO INSIEME?/ Notte a Milano con l'ex corteggiatrice di UOMINI e Donne : EZIO GREGGIO e ROMINA PIERDOMENICO STANNO INSIEME? Il conduttore di Striscia la Notizia è stato beccato da Spy con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Gossip UOMINI e Donne - Nicolò Ferrari torna sulla sua esperienza come corteggiatore di Nilufar Addati : L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari, è tornato a parlare della sua esperienza negli studi Elios, nel people show di Maria De Filippi. Un’esperienza che, come ricorderete tutti, lo ha visto uscire sconfitto dal ‘rivale’ Giordano Mazzocchi, il quale sta proseguendo la sua felice storia d’amore con Nilufar Addati. In merito alla sua partecipazione nella storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5, ...

“Sei come il vino”. ‘Invecchiando’ migliora : ecco Nicole Mazzocato di UOMINI e Donne : Nicole Mazzocato a Fabio Colloricchio sono usciti insieme da Uomini e Donne e rappresentano una delle coppie che ancora dura nonostante tutti i problemi passati. Grande occhi verdi e capelli scuri, l’ex corteggiatrice ha conquistato oltre un milione di follower con i suoi post su Instagram e oggi è una seguitissima fashion blogger. Classe 1990, Nicole Mazzocato è nata a Belluno, ma vive a Treviso. Fa la modella, l’attrice e ...

UOMINI e Donne gossip : Nicolò ritorna a parlare del suo percorso come corteggiatore di Nilufar : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari ripensa al suo percorso come corteggiatore di Nilufar e commenta: “Io sono stato corretto e sincero” Nicolò Ferrari, a distanza di tempo, è tornato a parlare oggi del suo percorso a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Nilufar, rispondendo ad alcune domande che gli sono state fatte dai suoi follower, […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Nicolò ritorna a parlare del suo percorso come ...

UOMINI e Donne : le prime dichiarazioni di Ida e Riccardo in seguito a Temptation 2018 : Il programma di Temptation Island 2018 [VIDEO]quest'anno sta regalando molto emozioni al pubblico da casa. Infatti, alcune vicende legate ai protagonisti del reality estivo di Canale 5 hanno attirato maggiormente l'attenzione rispetto ad altri. Naturalmente, i personaggi che sono stati ti maggiormente dai fan del programma sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri: quest'ultimi infatti provengono dal programma di Uomini e Donne versione Trono ...

“La mia vita è un horror”. La ‘brutta’ fine di Claudia Montanarini di UOMINI e Donne : È iniziato in questi giorni il processo mosso dall’ex marito di Claudia Montanarini all’ex tronista di Uomini e Donne. La donna è stata accusata di aver preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e poi avrebbe mandato un amica ad incassarlo. In totale? Una truffa da 55 mila euro. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribattutto alle accuse che stanno piovendo su di lei in questi ...

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno insieme?/ Fuga in auto con l'ex corteggiatrice di UOMINI e Donne : Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno insieme? Il conduttore di Striscia la Notizia è stato beccato da Spy con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Ex corteggiatrice di UOMINI e Donne fidanzata con Ezio Greggio : chi è? : Ezio Greggio e la nuova fidanzata: addio a Simona Gobbi? Cinque anni d’amore per Ezio Greggio e Simona Gobbi. Una storia che ha fatto tanto discutere, soprattutto per i trentatré anni di differenza che li separavano. Una crisi iniziata nell’inverno del 2017, ma che è uscita allo scoperto solo qualche giorno fa quando la ragazza […] L'articolo Ex corteggiatrice di Uomini e Donne fidanzata con Ezio Greggio: chi è? proviene da ...

Anna Munafò e Matteo Milioti si sono lasciati?/ UOMINI e donne - dall'annunciata matrimonio alla rottura... : Anna Munafò e Matteo Milioti si sono lasciati? Gli indizi lasciano pensare che la coppia si sia lasciata ad un passo dal matrimonio, cosa sarà successo alla tronista di Uomini e donne? (Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 12:46:00 GMT)

UOMINI e Donne - Andrea Melchiorre : la nuova fidanzata e il rapporto con la ex : Andrea Melchiorre, dopo la storia con Valentina Dallari nata a Uomini e Donne nel 2015, non ha più ufficializzato nessuna relazione. L’ex corteggiatore, però, cinque mesi fa è uscito allo scoperto, confessando di provare delle emozioni molto forti per Olga Kose, la sua nuova fidanzata. La ragazza ha ventisette anni e origini russe, ma già da bambina si è trasferita in Italia. Da piccola lavorava come modella, poi si è laureata in Lingue e oggi ...