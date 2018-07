Ungheria | Ferrari soddisfatta per le prestazioni sul bagnato

Diretta Formula 1 - live qualifiche F1/ Pole Hamilton! Vettel delude - ma carica la Ferrari (Gp Ungheria 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Ungheria 2018 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista magiara fuori Budapest (oggi sabato 28 luglio).(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:28:00 GMT)

F1 – Prima fila tutta Mercedes a Budapest - le Ferrari costrette ad inseguire : la griglia di partenza del Gp d’Ungheria : Grazie alla pioggia scesa copiosa sul circuito di Budapest, la Mercedes riesce a prendersi tutta la Prima fila sulla griglia di partenza del Gp d’Ungheria Pronostici della vigilia ribaltati, è la Mercedes a dominare le qualifiche del Gp di Ungheria. Lewis Hamilton si prende la sesta pole position sul circuito magiaro, precedendo di poco meno di tre decimi il compagno di squadra Bottas. Solo seconda fila per le due Ferrari, con ...

F1 - GP Ungheria 2018 : analisi delle qualifiche. La pioggia è il punto debole della Ferrari. Ma in gara può cambiare tutto : Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ancora una volta emozionanti e sul filo del rasoio, hanno confermato un aspetto: potremmo essere già ora nel momento decisivo della stagione. Per quale motivo, dato che mancano ancora tantissime gare? È presto detto, Lewis Hamilton sta ottenendo il massimo in una fase nella quale la sua vettura non è la migliore del lotto e sta minando le certezze di Sebastian Vettel e Ferrari. Anche in questo fine ...

F1 – Bottas scontento ma non troppo in Ungheria : “Lewis mi ha superato - ma le Ferrari sono dietro” : Valtteri Bottas e il secondo posto in qualifica al Gp d’Ungheria: le sensazioni del finlandese della Mercedes in conferenza stampa E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp d’Ungheria: sotto la pioggia, il britannico della Mercedes è riuscito ad avere la meglio sui suoi rivali, beffando sul finale il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che si deve accontentare della seconda posizione in griglia di partenza, davanti al ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Delusione non essere primi. Ma sul bagnato la Ferrari non è così male…” : Kimi Raikkonen scatterà in terza posizione nel GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha fatto meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel ma si è dovuto inchinare al cospetto delle Mercedes che occupano la prima fila. Il finlandese ha provato a battagliare sull’acqua ma in queste condizioni non è riuscito a tenere il passo delle Frecce d’Argento, ottenendo il miglior risultato possibile ...

Ungheria - pole di Hamilton! Poi Bottas. Ferrari solo in seconda fila : Sembrava tutto apparecchiato per la pole delle Ferrari, velocissime sull'asciutto. Ma le qualifiche non si sono disputate sull'asciutto. All'Hungaroring è arrivata la pioggia e come sette giorni fa a ...

F1 - Gp Ungheria : Hamilton in pole - le Ferrari in seconda fila : Il pilota britannico della Mercedes, campione del mondo in carica e leader della classifica iridata, gira in 1'35'658 e conquista sotto la pioggia la pole numero 77 della carriera, la quinta in ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria F1 2018 : “Con le gomme da bagnato la Ferrari non va bene come con quelle da asciutto. Possiamo vincere” : Sebastian Vettel ha deluso pesantemente nelle qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari era il grande favorito per la conquista della pole position, il tedesco aveva dominato nelle prove libere e nei primi due segmenti di qualifica ma poi è arrivata la pioggia che ha scombussolato tutti i piani delle Rosse. Il teutonico si è dovuto dunque accontentare del quarto posto sotto l’acqua ...

Vettel - pezzo di metallo nella Ferrari/ Video F1 : nel 2009 una molla colpì Massa a Budapest (GP Ungheria) : Vettel, pezzo di metallo nella Ferrari: Video F1 GP Ungheria. Nel 2009 una molla colpì Massa a Budapest, con il pilota brasiliano che fu operato. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:19:00 GMT)

Formula 1 - GP Ungheria : un pezzo di metallo nell'abitacolo della Ferrari di Vettel : Quarto tempo per il campione del mondo in carica, l'inglese Lewis Hamilton , 1'16"749, con l'altra freccia d'argento, che si è lasciato alle spalle le Red Bull dell'australiano Daniel Ricciardo , 1'...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Ferrari a caccia della pole - sfida con Red Bull e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Pomeriggio rovente all’Hungaroring, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna l’ambitissima pole position. Scattare davanti a tutti è fondamentale su questo angusto tracciato dove è davvero difficile sorpassare, tutti vogliono la prima piazzola per avere un vantaggio importante durante la corsa e si ...

Ungheria - Ferrari brillante nelle libere 3. Mercedes doppio testacoda : una Ferrari rosso brillante quella vista nelle terze libere del GP d'Ungheria. Sebastian Vettel si è messo in cima alla lista dei tempi in 1'16'170 con gomma ultrasoft, mostrando un'ottima velocità ...

F1 – Verstappen e Ricciardo ottimisti in Ungheria - ma la Ferrari fa paura : “Vettel forte per essere venerdì” : Max Verstappen e Daniel Ricciardo commentano la prima giornata di prove libere del Gp d’Ungheria E’ stato Sebastian Vettel il più veloce, oggi all’Hungaroring, nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, ultimo appuntamento della F1 prima della pausa estiva. Il tedesco della Ferrari si è lasciato alle spalle le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, che in Ungheria sembrano trovarsi a loro ...