Una trans con ambizioni politiche

FIFA 19 e le microtransazioni - pronta Una nuova tempesta per Electronic Arts? : Sono settimane molto calde per FIFA 19, il nuovo capitolo dell'annuale simulatore calcistico curato da Electronic Arts che, come di consueto, animerà la scena videoludica a partire dagli ultimi giorni del mese di settembre. Gli ultimi giorni hanno portato alla luce alcuni aspetti del gioco, con le prove concesse alla stampa che hanno permesso di avere una panoramica alquanto esaustiva in merito a quelle che saranno le feature incluse in questo ...

Transfer Travel : con rivendere Una vacanza non rimborsabile : Ti sei ammalato poco prima di partire per la vacanze o hai avuto un contrattempo improvviso e la tua agenzia non ti rimborsa il viaggio? Allora vendilo su Transfer Travel: un sito che...

Il web trans insorge e la Johansson rifiuta il ruolo di Una trans : Il caso è scoppiato dopo che una serie di critiche sono piovute sull'attrice Scarlett Johansson dopo che era stato annunciato il suo nome per il film Rub and Tug, in cui avrebbe interpretato un gangster nato donna. Perché quel ruolo non è stato affidato ad un trans? Ecco la questione sollevata dal web.L'attrice Johansson non si è tenuta le critiche che attraverso i vari social le sono arrivate dalla comunità transgender e così aveva replicato ...

Scarlett Johansson rinuncia a Una parte : È vero - non sono trans : Roma. Fa sapere Scarlett Johansson d’aver capito e accolto le “questioni etiche” della comunità transessuale, per la quale naturalmente ha “grande ammirazione e amore” (variazione in andantino di “ho tanti amici trans”), e d’avere per questo rinunciato a interpretare la parte del leggendario transge

Due atleti infortUnati alla Transcivetta. Malore a passo Pordoi : Un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale. Un turista di Lodi si è sentito male non distante dal valico

Miss Universo - Una donna transgender in concorso : La spagnola Angela Ponce in gara dopo aver vinto Miss Spagna: «Sono una ragazza come le altre». La bellezza, lo sport, il cinema: sono sempre di più i corpi che sfidano la divisione binaria ta i generi

Scarlett Johansson lascia 'Rub & Tug' : doveva interpretare Una transgender : L'attrice Scarlett Johansson lascia il cast di di 'Rub & Tug', diretto da Rupert Sanders, dopo le forti polemiche da parte di attivisti transgender. Nel film, Johansson, secondo quanto annunciato ...

Francia-Belgio - Mondiali 2018 : i Diavoli Rossi a caccia di Una nuova impresa contro i favoriti transalpini. In palio un posto in Finale : Spetterà a Francia e Belgio, domani sera a San Pietroburgo, dare l’inizio alle danze nelle semifinali dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Un confronto che si preannuncia spettacolare tra due compagini che sanno giocare molto bene di squadra e, soprattutto a campo aperto, sanno essere devastanti. Gli uomini di Didier Deschamps per la loro tradizione partono coi favori del pronostico essendo anche la compagine delle quattro qualificate a ...

Scarlett Johansson nei panni di Una boss transessuale (e qualcuno si oppone) : Scarlett Johansson nel ruolo di una transessuale, di una esponente della malavita degli anni Settanta chiamata Dante Tex Gill, ma nata Jean. Succederà nel prossimo film in cui è coinvolta l’attrice newyorkese, interamente dedicato alla criminale di Pittsburgh. Colei che, sul necrologio del Post Gazette nel 2003, si è identificata come uomo chiedendo di essere chiamata «Mr. Gill». Fin qui nulla di strano, a parte le critiche che vedono ...

Sulla transessualità Una svolta storica dell'Oms : Di pochi giorni fa la notizia che il manuale di classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilato dall' Organizzazione mondiale della sanità , OMS-WHO, , giunto alla sua ...

La transessualità - finalmente - non è più Una malattia mentale : L'Oms rimuove dalla lista delle malattie mentali la transessualità. Ora, fa parte di un nuovo capitolo, "condizioni di salute mentale"

La transessualità (finalmente) non è più Una malattia mentale : L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha appena tolto dalla lista delle malattie mentali la transessualità. Più precisamente, l’agenzia ha deciso di lasciarla comunque all’interno della sua nuova e undicesima versione dell’International Classification of Disease, che comprende oltre 55 mila patologie, ma in un nuovo capitolo, chiamato “condizioni di salute mentale”. “L’incongruenza di genere è stata rimossa ...

TRANSESSUALI E VIDEOGAMES/ L'Oms ci ripensa : Una non è malattia - l'altra sì (ecco perché) : Una malattia resta pur sempre una malattia, dovunque la si classifichi, anche perché l'uomo è uno solo: corpo ed anima. A proposito di una decisione delL'Oms. PAOLA BINETTI(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:08:00 GMT)

Transitus Sancti Antonii. La rievocazione storica che accomUna Padova con Fragagnano : Conclude Ludovico: « Altrettanto ricco sarà la programmazione del cartellone artistico di domenica 10 giugno, infatti ci saranno Spettacoli di Serpenteria a cura del Duo Reptiles di Oria, Spettacoli ...