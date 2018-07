Una strada da intitolare ad Almirante? Proteste del Circolo Pd di Termini

Sondrio - strada chiusa dopo Una frana : aperto un tracciato alternativo : E’ stata aperta oggi al traffico la nuova bretella che bypassa un tratto di statale 36 dello Spluga, collegando in modo continuativo i Comuni di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo. La statale era stata chiusa il 14 aprile in conseguenza della frana di Gallivaggio, dal versante che sovrasta l’omonimo santuario nel territorio del Comune di San Giacomo Filippo. Alla cerimonia di inaugurazione del collegamento stradale sono ...

Il sindaco Sgarbi intitola Una via a Marchionne : è la prima strada in Italia : ... dove vi è una struttura che sarà presto adibita a sede di incontri internazionale sui temi dell'economia e del lavoro'. L'amministrazione inviterà alla cerimonia d'intitolazione i familiari di ...

Scozia - media inglesi : “Un bambino di 4 anni e Una donna italiani tra i 5 morti in un incidente stradale”. Altri cinque feriti : Un bambino di 4 anni e una donna italiani sono tra le cinque vittime di un incidente stradale avvenuto la notte tra giovedì e venerdì sull’A96 tra Huntly e Keith, nel nord-est della Scozia. Lo riferiscono i media inglesi e scozzesi, che parlano anche di un altro bambino italiano di 3 anni rimasto ferito. Lo scontro ha coinvolto infatti un minibus con a bordo turisti italiani e un fuoristrada su cui viaggiavano quattro persone: un uomo di ...

Eclissi di lUna - le leggende : dalle profezie di Nostradamus al divieto di guardarla : Per quanto sia chiaro alla scienza cosa accade durante un Eclissi lunare, questo spettacolare fenomeno continua da secoli ad alimentare fantasie, miti e leggende. La “luna rossa”, o piu’ suggestivamente la “luna di sangue”, sembra essere ancora avvolta da un’area di mistero. Ci sono miti che la collegano a eventi catastrofici o apocalittici, come un terremoto imminente o addirittura la fine del mondo, come in ...

Schianto frontale tra minibus e fuoristrada : 5 morti - anche Una donna e un bimbo italiani : Ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra i 5 morti dell'incidente avvenuto la notte scorsa sulla A96 nel nord-est della Scozia fra un minibus e un fuoristrada Nissan,...

Ucciso dopo Una lite in strada - caccia all'uomo nel Vicentino : Non è stato raggiunto da spari partiti da un'auto in corsa - come ricostruito in un primo tempo - ma è stato fermato dal killer mentre era lui a bordo di una Ford Kia, e costretto a scendere. Così è ...

Vicenza - ucciso un 39enne che camminava lungo Una strada : Vicenza, 27 lug., askanews, - Un uomo di 39 anni è stato ucciso oggi a Trissino, in provincia di Vicenza, in via Nazario Sauro, mentre camminava lungo il marciapiede. Ad amazzarlo sarebbero stati ...

Trissino. 39enne ucciso in strada dopo Una lite : Enrico doveva sposarsi tra pochi giorni : I colpi di pistola sono stati sparati dai killer scesi da una Mercedes, che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Numerosi i testimoni sul posto: a quell'ora in zona c'erano soprattutto famiglie con bambini. Enrico Faggion aveva 39 anni e l'8 agosto sarebbe dovuto convolare a nozze con la fidanzata.Continua a leggere

A Milano spunta Una Generale Lee : il mito di Hazzard in strada - e in tv - : Strano avvistamento per le vie di Milano: cosa ci fanno il Generale Lee e la sua Dodge Charger RT a a migliaia di chilometri da Hazzard? La risposta in un video , guarda , realizzato dal canale tv ...

A Milano spunta Una Generale Lee : il mito di Hazzard in strada (e in tv) : Strano avvistamento per le vie di Milano: cosa ci fanno il Generale Lee e la sua Dodge Charger RT a a migliaia di chilometri da Hazzard?La risposta in un video (guarda) realizzato dal canale tv Spike - emittente di Viacom International Media - che ha piazzato all'Arco della Pace un cartello pubblicitario per sponsorizzare il ritorno in tv di Hazzard, il mitico telefilm che ha appassionato gli italiani negli anni '80 e che va ora in onda proprio ...

Polemica a San Giuliano : "Una strada per le vittime dell'Islam" : San Giuliano Milanese, 24 luglio 2018 - - La mozione del centrodestra sul terrorismo fondamentalista islamico non piace all'associazione araba Sabil, che sottolinea: «Quel testo è una provocazione. Ci ...

TORONTO - SPARATORIA IN STRADA : 2 MORTI PIÙ IL KILLER/ Video - ultime notizie : non si esclude nessUna pista : TORONTO, tre MORTI e 14 feriti dopo SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Galline in autostrada - la polizia chiude Una carreggiata. Molti volatili si aggirano per la Riviera : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Il tratto sambenedettese dell'autostrada A14 si è riempito di Galline a causa della perdita del carico da parte di un camion che stava percorrendo, questa mattina, la corsia ...

Incidente stradale a Treviso - sfiora Una moto e cade : muore 31enne - tornava da un raduno : Il tragico Incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica a Crocetta del Montello, nel Trevigiano. A perdere la vita Davide Bordignon, un trentunenne di Cittadella (Padova). Sarebbe caduto dopo aver sfiorato la motocicletta del cognato. Quando sono arrivati sul posto i soccorsi era già morto.Continua a leggere