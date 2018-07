“Una morte orribile” Si sdraia sull’asfalto per fare un “gioco” | muore a 17 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 28 luglio 2018) Una dinamica agghiacciante, un incidente terribile che ha visto un minorenne investire e un uccidere un amico per un motivo folle. Una vita spezzata a soli 17in provincia di Terni, dove ora amici e parenti piangono per un dramma che doveva e poteva essere evitato. Tutto è successo nella notte, quando i due si sono diretti in una strada del centro. Qui la vittima si èta sulla carreggiata, ha estratto il telefonino dalla tasca e ha dato il segnale all’altro, che sarebbe dovuto sfrecciagli accanto mentre il primo lo riprendeva, così da realizzare un video mozzafiato. Invece il ragazzo, alla guida di uno scooter, ha centrato in pieno l’amico, travolgendolo accidentalmente mentre quest’ultimo lo filmava. I due – in base a quanto accertato finora – sono giunti insieme sul luogo dell’incidente in scooter. ( dopo la ...