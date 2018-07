“Un attimo di pazienza | i piloti stanno facendo a botte” Terrore tra i passeggeri in volo

caffeinamagazine

(Di sabato 28 luglio 2018) Quando a bordo di un aereo, sospesi tra le nuvole, si vivono dei momenti di difficoltà, è facile farsi prendere dale perdere il controllo è cosa facile. Una turbolenza improvvisa, un malore, un passeggero che dà in escandescenza. Quello che però probabilmente nessuno di voi ha potuto testimoniare con i propri occhi è una vera e propria rissa scoppiata non tra i sedili che ospitano i viaggiatori, ma tra iche dovrebbero avere a cuore la sicurezza delle persone in. Tutto è successo, tra lo stupore e la paura dei presenti, a bordo di un Boeing 737 della compagnia Iraqi Airways, trasformatosi improvvisamente in un ring improvvisato con pugni e calci a volare come se in palio ci fosse una cintura di campione del mondo. Il motivo. Che ci crediate o no, l’incredibile colluttazione è nata a causa di un pasto.Ilera ...