“Un attimo di pazienza - i piloti stanno facendo a botte”. Terrore tra i passeggeri in volo : Quando a bordo di un aereo, sospesi tra le nuvole, si vivono dei momenti di difficoltà, è facile farsi prendere dal Terrore e perdere il controllo è cosa facile. Una turbolenza improvvisa, un malore, un passeggero che dà in escandescenza. Quello che però probabilmente nessuno di voi ha potuto testimoniare con i propri occhi è una vera e propria rissa scoppiata non tra i sedili che ospitano i viaggiatori, ma tra i piloti che dovrebbero ...