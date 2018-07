“Umiliata” Paola Barale è fuori di sé Colpa di ‘quella’ foto rubata

caffeinamagazine

: Paola Barale in topless in casa sua, è distrutta: “Umiliata tre volte”. Colpa di questa foto rubata / Guarda… - Sputtaniamotutt : Paola Barale in topless in casa sua, è distrutta: “Umiliata tre volte”. Colpa di questa foto rubata / Guarda… - zazoomnews : Paola Barale a seno nudo contro i giudici e Signorini: Così sono stata umiliata tre volte - #Paola #Barale #contro… -

(Di sabato 28 luglio 2018) “Indignata e offesa” per quello che ritiene “un affronto”. Cosìdescrive il suo stato d’animo attuale. Sul suo profilo Instagram pubblica uno scatto in cui mostra allacamera un cartello con scritto “Chiuso”, poi si sfoga. E racconta il perché. Entra nei dettagli, ma di fatto ha perso la battaglia legale contro il settimanale Chi che aveva pubblicato le suea seno nudo un anno fa, nell’estate del 2017. Laaveva fatto ricorso in tribunale contro quella che riteneva fosse stata una vera e propria violenza, con scatti recuperati da un contesto privato e quindi idealmente non accessibile a eventualigrafi. Uscite quelleera andata su tutte le furie. E aveva annunciato rappresaglie, sempre a mezzo social: “PIÙ RISPETTO E MENO SCOOP – scriveva – Parlo delle recenti polemiche che mi vedono coinvolta per dellepubblicate sul ...