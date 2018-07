Ufficiale la nuova data dei Negramaro a Bari per il tour indoor | biglietti in prevendita

Fortnite per Android : nuova lista Ufficiale smartphone Huawei e Honor compatibili : L'uscita di Fortnite per Android si fa sempre più vicina, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. L'attesa in verità è anche snervante per milioni di utenti Android. Già Epic ha rilasciato una lista di dispositivi compatibili, ma oggi anche Huawei Germania ha rilasciato la sua ufficiale. La riportiamo di seguito: smartphone Huawei compatibili con Fortnite per Android Huawei Mate 10, Mate 10 Pro e Mate ...

Calciomercato Spal - Ufficiale la risoluzione con Borriello : l’ex Milan adesso in cerca di una nuova squadra : Marco Borriello non è più un giocatore della Spal, l’ex Milan ha risolto consensualmente il proprio contratto L’anno scorso il suo arrivo alla Spal, oggi l’addio ufficiale. Marco Borriello lascia il club di Ferrari, risolvendo consensualmente il proprio contratto dopo un solo gol in sedici presenze. Tutto l’opposto rispetto a quando giunse alla corte di Semplici, forte dei sedici gol messi a segno a Cagliari. ...

L’inizio di una nuova era per il Milan! Scaroni presidente - c’è l’accordo con Leonardo : il comunicato Ufficiale del club : Tramite un comunicato ufficiale, il Milan rende noti i cambiamenti in vigore dopo il Cda di quest’oggi: Scaroni presidente e sovrintendente alla gestione del club ad interim, via Fassone. Ad un passo l’accordo con Leonardo ‘L’inizio di una nuova era‘, sono queste le prime parole del comunicato ufficiale rilasciato dall’A.C. Milan dopo il Cda di quest’oggi. La società rossonera pone fine alla ...

F1 – Nuova giornata di annunci in casa Mercedes - Ufficiale il rinnovo di Bottas : i dettagli del nuovo contratto : Dopo l’ufficialità del rinnovo di Hamilton arrivata ieri, è giunta oggi l’ufficialità del prolungamento di Valtteri Bottas La line-up Mercedes per la prossima stagione adesso è ufficiale, saranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a guidare le Frecce d’Argento anche nel 2019. Dopo il rinnovo del britannico è arrivato anche quello del finlandese, che ha firmato un contratto annuale con opzione per il 2020. Dunque è certo che ...

Samsung Galaxy Note 9 : nuova immagine Ufficiale/ La foto del nuovo phablet sudcoreano : Samsung Galaxy Note 9: nuova immagine ufficiale. La foto del nuovo phablet sudcoreano è stata mostrata in rete in queste ore: ecco le più interessanti novità(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

MediaTek Helio A22 è Ufficiale e pronto a supportare gli entry level di nuova generazione : MediaTek Helio A22 è arrivato, ormai è ufficiale. Svelato circa un mese fa e inserito già nella dotazione del nuovo Xiaomi Redmi 6A, il SoC della società taiwanese viene rilasciato globalmente ed è ufficialmente pronto a essere il prescelto dai produttori di smartphone che sono alla ricerca di un prodotto per la fascia bassa. L'articolo MediaTek Helio A22 è ufficiale e pronto a supportare gli entry level di nuova generazione proviene da ...

Roma - il leader di Forza Nuova Castellino arrestato per resistenza a pubblico Ufficiale : Giuliano Castellino , coordinatore Romano del movimento politico di estrema destra Forza Nuova , è accusato di aver aggredito la scorsa settimana alcuni poliziotti che lo avevano fermato in via ...

Borderlands 2 : arriva oggi la nuova patch non Ufficiale della community : Shadowevil e il suo team di modder hanno lanciato la nuova "community patch" rigorosamente non ufficiale per il celebre Borderlands 2, riporta DSOgaming.L'aggiornamento porta con sé oltre 450 tra modifiche e correzioni in tutto il gioco, per cui se siete ancora tra i fedeli appassionati a questo titolo senza età si tratta in sostanza di un must have.La patch cerca di risolvere molti problemi e bug conosciuti nel gioco, oltre ad aggiustare ...

Irama - “Nera” il video Ufficiale/ Dopo la vittoria di Amici 17 : ecco servita la nuova hit dell’estate : Irama, “Nera”: esce oggi il video ufficiale del tormentone dell'estate 2018! Dopo la vittoria di Amici 17, eccovi servita la nuova hit di cui sentirete parlare...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Calciomercato Torino - Ufficiale Meité : 'Pronto per questa nuova avventura' : Un nuovo centrocampista per il Torino di Walter Mazzarri. La società granata infatti ha ufficialmente annunciato l'acquisto di Soualiho Meité, centrocampista classe 1994 che si è legato alla società ...

Formula 1 - GP Francia : la prima foto Ufficiale del nuovo accordo Red Bull-Honda. Inizia una nuova era : Una foto che segna il cambiamento e l'inizio di una nuova era. Chris Horner e Adrian Newey , rispettivamente team manager e direttore tecnico della Red Bull, in occasione del Gran Premio della Francia ...

Ufficiale la nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire : al via la prevendita dei biglietti : La nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire è finalmente Ufficiale. Il prossimo appuntamento con la tournée a Bari si terrà il 4 ottobre, al PalaFlorio, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La prevendita esclusiva per gli appartenenti al Fan Club inizierà alle ore 16 del 19 maggio e proseguirà per le 24 ore successive, fino alle 15 del 20 maggio. Il limite di acquisto per ogni ...

Ultima speranza per Huawei P9 Lite e l’aggiornamento EMUI 8.0 : nuova replica Ufficiale : Da diverso tempo ormai si parla poco e nulla del cosiddetto Huawei P9 Lite. Nonostante lo smartphone sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa, sono ancora tanti gli utenti legati al prodotto, al punto che la sua evoluzione dal punto di vista software continua ad avere grosso seguito. Come stanno le cose oggi 8 giugno? Di tanto in tanto vediamo spuntar fuori qualche segnalazione riguardante un nuovo aggiornamento. Patch per la sicurezza ...