Uccisa a coltellate ad Ancona per 400 euro da spendere per il gioco d' azzardo | arrestato

Donna Uccisa a coltellate - Safri ritratta : non sono stato io : Ha ritrattato tutto Zakaria Safri, 38 anni, marocchino, da 20 in Italia, reo confesso dell'omicidio di Sabrina Malipiero , la commessa pesarese di 52 anni trovata in un lago di sangue sabato. L'uomo, ...

L'omicidio è avvenuto a Trepuzzi, nella provincia di Lecce, nel primo pomeriggio. La donna, la 57enne Teresa Russo, era sordomuta, come il marito Michele Spagnuolo, e i due si stavano separando. L'uomo ha confessato di aver ucciso la moglie in un biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri.

Lecce - una 57enne Uccisa a coltellate nel suo appartamento : sospetti sul marito : L'omicidio a Trepuzzi nel primo pomeriggio: fatale in particolare una coltellata al collo. La donna era sordomuta, come il marito: l'interrogatorio in caserma con la lingua dei segni

Donna Uccisa a coltellate - il killer confessa : è un marocchino Lei gli ha aperto la porta : È un cittadino marocchino ultratrentenne l'assassino di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa con una coltellata alla gola, nella sua casa in via Pantano a Pesaro. L'uomo, uno della decina di persone su ...

Uccisa a coltellate a casa del figlio - a Pesaro : è caccia all'assassino di Sabrina Malpiero : Gli inquirenti sono convinti che sia un omicidio la morte di Sabrina Malipiero, 52 anni, trovata cadavere in una pozza di sangue nel suo appartamento in via Pantano a Pesaro. La donna, commessa in un supermercato, madre di due figli grandi, era da anni separata dal marito, con cui aveva mantenuto comunque ottimi rapporti.A scoprire il corpo è stato il figlio maggiore Stefano, di 24 anni. Sabrina è stata colpita più volte da ...

PESARO - DONNA Uccisa IN CASA A COLTELLATE/ Ultime notizie - 10 persone interrogate : inquirenti ottimisti : Omicidio a PESARO, una DONNA di 52 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dal figlio. Gli inquirenti sono sulle tracce dell'assassino e raccolgono testimonianze(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:24:00 GMT)