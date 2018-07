Uccide la figlia di 17 mesi facendole mangiare sale per riavvicinarsi al marito

Si prendono cura del cane dei vicini per le vacanze - Pitbull Uccide la loro figlia di 6 anni : I proprietari del cane avevano lasciato l'animale in custodia dei vicini ma durante la permanenza il Pitbull ha attaccato la piccola di casa che giocava coi fratellini sbranandola. L'animale ora sarà soppresso.Continua a leggere

PANDINO - 43ENNE UCCISO A COLPI DI PISTOLA DAVANTI ALLA COMPAGNA/ Ultime notizie : "Ucciderà anche mia figlia" : 43ENNE UCCISO a PANDINO DAVANTI ALLA COMPAGNA. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta oggi pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Ucciso in strada per gelosia. La compagna : «Lo amavo. Ucciderà anche mia figlia» : Un uomo, José Martin Barrionuevo Diaz, peruviano di 43 anni, è stato Ucciso nel pomeriggio in strada in via Fontana a Pandino, nel Cremonese. Secondo le prime informazioni...

Uomo ucciso in strada per gelosia. La compagna : «Lo amavo. Ucciderà anche mia figlia» : Un Uomo, José Martin Barrionuevo Diaz, peruviano di 43 anni, è stato ucciso nel pomeriggio in strada in via Fontana a Pandino, nel Cremonese. Secondo le prime informazioni...

Rapisce la figlia di 1 anno e la Uccide - poi si toglie la vita : non voleva che stesse con la ex : Rapisce la figlia di 1 anno e la uccide, poi si toglie la vita: non voleva che stesse con la ex Un 23enne del Mississippi, Lavonta Lloyd, ha sottratto la figlia, Kamaya, dall’abitazione dell’ex compagna nella cittadina di Cruger, non lontano dalla capitale Jackson. Braccato dalla polizia, ha ucciso prima la piccolina e poi si […] L'articolo Rapisce la figlia di 1 anno e la uccide, poi si toglie la vita: non voleva che stesse ...

Rapisce la figlia di 1 anno e la Uccide - poi si toglie la vita : non voleva che stesse con la ex : Un 23enne del Mississippi, Lavonta Lloyd, ha sottratto la figlia, Kamaya, dall'abitazione dell'ex compagna nella cittadina di Cruger, non lontano dalla capitale Jackson. Braccato dalla polizia, ha ucciso prima la piccolina e poi si è sparato.Continua a leggere

La figlia si Uccide a 21 anni - 49enne distrutta dal dolore si impicca pochi giorni dopo : dopo l'improvviso e inatteso gesto della figlia la donna no ha retto al dolore. Si è chiesta continuamente dove avesse sbagliato e in quale modo avrebbe potuto aiutarla, domande senza risposte che l'hanno condotta al tragico gesto per raggiungere la figlia .Continua a leggere

Comino - minaccia di Uccidere la figlia : rifiuta matrimonio combinato : Allontanamento dalla famiglia a carico di un uomo tunisino che aveva minacciato di uccidere la figlia. E' accaduto a Comiso

India - violenta e Uccide la figlia di 4 anni del capo : L'ha presa per mano e portata in un luogo isolato. Lì l'avrebbe violentata e uccisa. È accaduto ad Asaoti, villaggio nel nord dell'India a quasi 50 miglia da Nuova Delhi. Un 24enne è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava con una bambina di 4 anni, figlia del suo capo.Stando alle ricostruzioni, il presunto killer lavorava per la famiglia della piccola da nove anni. Come riporta FanPage, dopo l"aggressione, ...

India. Ex dipendente violenta e Uccide la figlia del suo capo : la piccola aveva solo 4 anni : Un 24enne del villaggio di Asaoti, a 40 miglia da Nuova Delhi, è stato arrestato in merito all'ennesima storia di violenza che sconvolge l'India. “Voglio che muoia, dovete impiccarlo” dice ora il padre della giovanissima vittima.Continua a leggere

Seregno - Uccide la moglie davanti alla figlia di 5 anni : colpita a collo e addome : È stato arrestato per omicidio aggravato e accompagnato in carcere a Monza nella tarda serata di ieri Bouchaib Frihi, 35enne marocchino reo confesso dell' omicidio della moglie Fjoralba Nonaj, 34 anni,...

Roma - madre Uccide la figlia 18enne e poi si suicida : Roma, madre uccide la figlia 18enne e poi si suicida Roma, madre uccide la figlia 18enne e poi si suicida Continua a leggere L'articolo Roma, madre uccide la figlia 18enne e poi si suicida proviene da NewsGo.

CECCHINA - MADRE Uccide figlia E SI GETTA DAL PALAZZO/ Ultime notizie Roma - l'abitazione data alle fiamme : Roma, MADRE e FIGLIA morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:29:00 GMT)

Roma - madre Uccide la figlia 18enne e poi si suicida : La donna sarebbe stata vista salire sulla terrazza della palazzina e lanciarsi giù. Nell'appartamento era divampato un incendio