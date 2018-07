Tutor | ecco la mappa

Tutor Autostrade Tornano Attivi Da Oggi : Ecco La Mappa : Brutte notizie per gli italiani pronti ad andare in ferie: i Tutor sulle Autostrade Tornano Attivi da Oggi. Ecco la Mappa di tutti i Tutor arrivi nelle Autostrade italiane Tutor Attivi in autostrada da fine luglio 2018: Ecco la Mappa per sapere dove sono Tutor di nuovo Attivi in autostrada: Ecco le tratte interessate Brutte, […]

Autostrade : da oggi torna il Tutor ecco su quali tratte : tornano, in vista dell'esodo estivo, i nuovi sistemi Tutor per il controllo della velocità ed il contenimento dei sinistri. I Tutor, ripristinati dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito ...

Tutor in autostrada - nuovi modelli attivi da oggi/ Ultime notizie - ecco dove sono posizionati : sono implacabil : nuovi Tutor in autostrada attivi da oggi. Ultime notizie: ecco dove trovarli e come funzionano. Il nuovo sistema di rilevazione della velocità media al via(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 12:21:00 GMT)

Arriva il nuovo Tutor in Autostrada e sarà implacabile : ecco le 22 tratte : Tornano in funzione i Tutor sulle autostrade italiane, anche se al momento in maniera molto più ridotta rispetto al passato. Il sistema che punisce chi supera i limiti di velocità sarà infatti attivo ...

Al via su 22 tratte autostradali i nuovi sistemi Tutor : ecco dove sono attivi : Tornano, in vista dell'esodo estivo, i nuovi sistemi Tutor per il controllo della velocità ed il contenimento dei sinistri. I Tutor, ripristinati dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito ...

In autostrada arriva il Tutor "implacabile" : ecco le 22 tratte su cui è attivo : "Sarà implacabile". La promessa (o la minaccia) è di quelle che potrebbe anche spaventare gli automobilisti che nei prossimi giorni si metteranno in viaggio per andare in vacanza. A spaventare sono i nuovi tutor. Sono, infatti, ripartiti i controlli della velocità media sulle principali tratte autostradali. Come ha annunciato ieri a Roma Giovanni Busacca, direttore del servizio della Polizia stradale e presidente di Viabilità Italia, durante una ...

Autostrade - tornano da oggi i Tutor : ecco la mappa : Conto alla rovescia per l’esodo estivo, che porterà milioni di italiani a riversarsi sulle Autostrade per raggiungere le mete di vacanza, ma che porterà anche la reintroduzione dei discussi sistemi Tutor di controllo della velocità, proprio in concomitanza con gli inizi dei periodi da bollino rosso e nero. Abbiamo capito bene: i Tutor stanno tornando in funzione, pronti a multare chiunque superi i limiti di velocità consentiti, e lo faranno a ...

Torna il Tutor in autostrada - ora si chiama SICVe-PM. Ecco i tratti in cui è attivo : Da domani Tornano sulle autostrade italiane i “Tutor”, i sistemi che controllano la velocità non puntualmente (come gli autovelox) ma su un tratto lungo fra i 10 e i 25 km. Spenti dopo la sentenza del 10 aprile scorso con la quale i giudici della Corte di appello di Roma avevano dato torto ad Autostrade per l’Italia, e ragione a Craft, l’azienda c...

Autostrade - tornano i Tutor per l’esodo estivo : ecco i tratti dove entreranno in funzione : Il Tutor era stato bloccato per un periodo di tre mesi da una sentenza che aveva dato ragione alla ditta proprietaria del brevetto Il sistema di rilevazione della velocità sulle Autostrade, conosciuto con il nome di Tutor, era stato disattivato circa tre mesi fa dalla Corte d’appello di Roma che aveva dato ragione alla ditta che deteneva il brevetto, riprodotto successivamente dalla Società Autostrade S.P.A. Ora però, un nuovo sistema di ...

Nuovi Tutor autostrade - dove sono. Ecco le tratte : Il nuovo sistema al via nel primo giorno di esodo estivo. Le zone interessate Nuovi tutor, come funzionano e dove Nuovi tutor, Ecco cosa cambia

Il Tutor sarà riattivato il 25 luglio - ecco come funziona : (Foto: wikipedia.org) Il Tutor ritorna, evoluto e più performante. A partire da mercoledì 25 luglio 2018 il SICVe-PM, la versione 2.0 dell’accoppiata sensori-telecamere e del software che dà loro vita propria, sorveglierà il nostro stile di guida proprio a ridosso delle vacanze estive. L’Associazione amici polizia stradale (Asaps) ritiene che saranno collocati seguendo determinati principi di necessità, ovvero nei tratti più a rischio incidente. ...