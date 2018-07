Trova 500 euro nello sportello del bancomat | poliziotto li riconsegna al proprietario

Cercatore d’oro dilettante Trova la pepita più grande da 500 anni a questa parte : Cercatore d’oro dilettante trova la pepita più grande da 500 anni a questa parte La scoperta in Scozia, sul letto di un fiume: la pepita pesa 85,7 grammi è secondo gli esperti è la più grande trova ta in Gran Bretagna da 500 anni .Continua a leggere La scoperta in Scozia, sul letto di un fiume: la […] L'articolo Cercatore d’oro dilettante trova la pepita più grande da 500 anni a questa parte proviene da NewsGo.

Roseto - senegalese Trova un portafogli con 500 euro e lo restituisce : il proprietario lo assume nella sua azienda : Un ragazzo senegalese ha trova to un portafogli per strada a Roseto gonfio di soldi, con all'interno quasi 500 euro . E non ci ha pensato un minuto in più: il 19enne africano ha preso quello che per lui ...

Pesaro - offre 1.500 euro per lavoro in fabbrica ma non Trova operai italiani : Pesaro, offre 1.500 euro per lavoro in fabbrica ma non trova operai italiani Tra le ragioni del rifiuto la distanza dello stabilimento e turni ritenuti troppo faticosi Continua a leggere L'articolo Pesaro, offre 1.500 euro per lavoro in fabbrica ma non trova operai italiani proviene da NewsGo.