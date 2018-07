Trani News - Parte la cinquina di Fuori Museo 2018

Trani News - Né pietre né scarpe - Zone Economiche Speciali - ZES - : ... da mettere a bando per inserire nelle Zes, sia colta e concretamente perseguita in modo da poter sfruttare un'ulteriore ed ottima opportunità per lo sviluppo dell'economia locale. I settori delle ...

Trani News - "Raccontando sotto le stelle" Al via l'XI edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie : La biglietteria sarà attiva, sul luogo della rappresentazione, un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Orario di inizio: 21,00. Costo del biglietto invariato e sempre popolare, a soli 3 euro, ...

Trani News - Luca Volpe nominato vice coordinatore regionale dipartimento cultura Puglia : L'economia, l'enogastronomia, il turismo, i beni culturali e i tanti talenti artistici ma anche l'agricoltura, la moda, la pesca e tutti i settori, economici e non, della nostra Terra straordinaria ...

Trani News - Per la rassegna " Racconti tra gli ulivi " va in scena Eracle. Il programma : Gli spettacoli sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, il programma sarà così articolato: Primo appuntamento Venerdì 6 luglio, ore 21, 'Eracle', una commedia musicale tratto ...

Trani News - La Società Dante Alighieri propone Il capolavoro del cinema muto "L'Inferno" : ... quali Benedetto Croce e Edoardo Scarfoglio: 'Noi che spesso, abbiamo detestato il cinematografo, per la banalità e la scempiaggine dei suoi spettacoli, noi, ieri sera, abbiamo fatto ammenda ...

Trani News - In giro per Trani - arriva Raccontando sotto le stelle. : Ingresso 3 euro // Abbonamento 5 spettacoli 12 euro. Apertura biglietteria ore 20,30 // Inizio spettacoli ore 21. Calendario degli spettacoli 23 LUGLIO- RE CLOWN-Skenè Produzioni c/o Anfiteatro della ...

Trani News - Racconti tra gli ulivi - rassegna di teatro amatoriale presso il Parco sociale di S.Geffa IIEdizione. E Cinema sotto le stelle : 5 compagnie provenienti da diverse regioni che con il loro carico di premi ed infiniti spettacoli rappresentano quella spina dorsale fatta di passione ed impegno culturale che mantiene alta la ...

Trani News - Mare Monstrum 2018 La Puglia è 2nella classifica del mare illegale con 2mila reati ossia 2 infrazioni per ogni chilometro di ... : ... ma che racconta una pratica molto diffusa e che produce effetti negativi, non solo sull'ecosistema e sulla biodiversità, ma anche sulla salute dei consumatori e sull'economia del Paese, è la pesca ...

Trani News - Restyling pista di pattinaggio - inaugurazione venerdì 22 giugno - ore 20. : Il comune di Trani comunica che: venerdì 22 giugno, alle ore 20 verrà inauguata la nuova pista di pattinaggio, del palazzetto dello sport 'Tommaso Assi' in via Falcone, ammodernata, sicura e con misure finalmente regolamentari. Inoltre, in settimana sarà pubblicata la gara per la ristrutturazione del campo di calcio Bovio, dove ...

Trani News - Educational tour - Trani ospita una delegazione di giornalisti e opinion leader nazionali : Inizia la stagione dei grandi eventi cittadini. A partire da questa sera e fino a domenica il cielo di Trani sarà colorato dagli spettacoli della terza edizione del Festival dell'arte pirotecnica. In contemporanea con la manifestazione, a Trani giungerà una delegazione di giornalisti ed opinion leader di altre Regioni d'Italia ...

Trani News - Il maggio dei libri celebra la bellezza della lettura : Dall'osservazione alla sperimentazione, il metodo dell'apprendimento ludico ha permesso ai bimbi di fare scienza dal vero. Fare appunto, perché l'attività poietica al pari di quella teoretica è ...

Trani News - Anps. L' associazione nazionale polizia di stato festeggia il mezzo secolo di vita. : Ci faremo promotori di convegni su tematiche di grande attualità, in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e della ricerca'.

Trani News - Il territorio va a scuola. Conferenza juniores ospitata dalla fondazione S.E.C.A. : Il convegno intende far riflettere sulle prospettive del rapporto tra il mondo della scuola e quello tecnico-operativo della ricerca e del lavoro, nel settore dei Beni Culturali. Il Programma del ...

Trani News - Tempo e Libertà di Giuseppe Brescia - Vico e il riformismo - di Giuseppe Brescia : 'Qui va detto a maggior chiarimento che sin dal 17 agosto 1725 il Sostegni aveva preannunciato all' Athias l'imminente comparsa della Scienza Nuova prima, inviandogli da Napoli questo biglietto, che, ...