Tragedia nel Cornappo | muore un 21enne senegalese

Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata Pilota e copilota di un velivolo Iraqi Airways sono venuti alle mani su un Boeing diretto in Iran. Comunicato ufficiale della compagnia

“Ucciso con un coltello”. Tragedia nel mondo del calcio : vittima il noto calciatore : Una notizia terribile che ha scosso il mondo del calcio, incredulo di fronte a quanto accaduto. Una morte avvenuta poco lontana dai campi dove un ragazzo giocava a fare il portiere sognando di diventare un giorno famoso e finire in qualche squadra importante. A ucciderlo, stando a quanto emerso, un compagno di squadra. Così ha perso la vita in Argentina Facundo Espíndola, portiere 25enne cresciuto nelle giovanili del River Plate. ...

Tragedia nel mondo del pattinaggio su ghiaccio : ladri accoltellano bronzo olimpico : Lutto nel mondo del pattinaggi su ghiaccio: Denis Ten accoltellato durante un furto d’auto Il mondo del pattinaggio su ghiaccio sotto shock per una morte inaspettata e tragica: Denis Ten, 25enne campione kazako, bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014, è stato accoltellato durante un furto, ma, una volta in ospeldale, non c’è stato nulla da fare. Due ladri hanno cercato, ad Almaty, di rubare l’auto di Ten, parcheggiata in ...

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - Tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano, morto operaio

“Così abbiamo visto morire Salvatore”. 21 anni - cercava di costruirsi un futuro migliore. Una Tragedia nel cuore d’Italia : Non ha avuto neppure il tempo di gridare, di chiedere aiuto. La vita gli è sfuggita via nell’arco di pochi secondi, per una movimento azzardato mentre, faticosamente, cercava di guadagnarsi il pane quotidiano. Salvatore Caliano, 21 anni, napoletano. È morto precipitando dal quarto piando di un palazzo. Aveva accettato di pulire il lucernario dell’ascensore per soli 35 euro. La mancanza di esperienza unita alla superficialità non lo hanno ...

Tragedia sull'Adriatica : 2 morti nello scontro tra moto e bici - muore brianzolo : Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì lungo la Statale 16 Adriatica a Fontanelle di Riccione, in Emilia Romagna, all'altezza del cimitero di guerra greco, come riporta RiminiToday . In un ...

San Piero Patti - ME - : Tragedia questa mattina - nel paese nebroideo : questa mattina a San Piero Patti, una donna , la cui identità è ancora sconosciuta, è deceduta dopo essere caduta in un pozzo. L'incidente, si è verificato in contrada Valdoria, luogo nel quale dopo ...

NBA - Tragedia a L.A. : Tyler Honeycutt trovato senza vita nel suo appartamento - ipotesi suicidio : Una notizia tremenda ha sconvolto il mondo della pallacanestro: Tyler Honeycutt è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Sherman Oaks, nell'area metropolitana di Los Angeles, dopo uno scontro a fuoco con la polizia cittadina. ...

Motociclismo - è morto William Dunlop - Tragedia nelle corse da strada : TORINO - Incidente mortale nel mondo delle due ruote: William Dunlop, 32enne erede della famosa dinastia, e uno dei migliori interpreti delle road racers, ha perso la vita. Il pilota britannico è ...

Discesa in rafting finisce in Tragedia : uomo sbalzato via - muore nel fiume : Doveva essere una giornata dedicata allo sport e al divertimento ma si è trasformata in una tragedia. E' accaduto durante un Discesa in rafting organizzata lungo le acque della Dora Baltea, nel corso della quale un uomo ha perso la vita in ...

Tour de France – Tragedia sfiorata nella 1ª tappa : bimbo salvo per miracolo [VIDEO] : Tragedia sfiorata nella prima tappa del Tour de France: incidente evitato miracolosamente E’ ufficialmente iniziata l’edizione 2018 del Tour de France. I ciclisti sono partiti da poco più di un’ora da Noirmoutier-en-L’Ile per arrivare a Fontenay Le Comte dopo aver pedalato per 201 km. Una tappa non troppo impegnativa oggi, prevalentemente pianeggiante, dove si prospetta un arrivo in volata: i velocisti daranno ...

Uccide la moglie e si impicca : «Ha lasciato i soldi per il funerale». Tragedia nel messinese : Dramma nel messinese, a Barcellona Pozzo di Gotto. Un pasticcere di 53 anni, Nicola Siracusa, ha ucciso oggi pomeriggio l'ex moglie Maria Carmela Isgrò, 48 anni, e poi si è...

Magliette rosse per la Tragedia dei migranti - migliaia le adesioni : il colore dell'umanità in Rete e nelle piazze : Tanti appuntamenti e iniziative in tutta Italia per la campagna che invita a indossare sabato 7 luglio una t-shirt come quella dei bambini che continuano a morire in mare. Tra le adesioni, quelle di Saviano e Fiorello