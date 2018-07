Tragedia in Friuli | nuota nel torrente e va a finire sott’acqua | 21enne muore annegato

fanpage

: Il Friuli - Tragedia nella notte a Manzano: morto un 36enne - Pballaben1 : Il Friuli - Tragedia nella notte a Manzano: morto un 36enne -

(Di sabato 28 luglio 2018) Un ragazzo di 21 anni, originario del Senegal, è mortonelle fredde acque delCornappo a Nimis, in, dove era andato are con un gruppo di amici. Inutili i soccorsi. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, dal malore all'incidente.