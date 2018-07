Traforo M Bianco | code e 45 minuti attesa

Esodo - sabato da bollino rosso : un'ora di attesa al Traforo del Bianco : Rimane intenso il traffico in questo fine settimana di Esodo : rallentamenti e code si registrano lungo le principali autostrade interessate dagli spostamenti verso le località di vacanza. Lo...

Accadde oggi : il 16 luglio 1965 l’inaugurazione del Traforo del Monte Bianco : Avvenne il 16 luglio 1965 l’inaugurazione del traforo del Monte Bianco , alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti di Italia e Francia: i lavori di costruzione iniziarono nel maggio del 1946, senza autorizzazioni e con mezzi del tutto inadeguati e solo nel 1949 le autorità italo-francesi firmarono un accordo per proseguire la realizzazione dell’opera. Il tunnel, costituito da una galleria unica a doppio senso ...

Ancora un passeur arrestato al Traforo del Bianco e già condannato per direttissima : Aveva chiesto e ottenuto 700 euro per trasportare in Francia un giovane nordafricano privo di documenti, ma com'è accaduto ad altri 'passeur' prima di lui un 35enne parigino, Acheraf Bouraoui, è stato ...