Traffico d' avorio | l' oro bianco illegale è venduto in tutta Europa

Contrabbando - la ong Avaaz : “Così le leggi europee coprono il Traffico di avorio illegale” : Un’indagine di Avaaz svela la vendita di avorio illegale in tutta Europa ottenuto da elefanti uccisi di recente. Il movimento cittadino globale, che compone la Ong, ha acquistato più di 109 articoli in avorio in dieci Paesi europei e li ha fatti datare con un esame al carbonio 14 dall’Università di Oxford per determinare la loro vera età. “L’analisi – spiega Avaaz – condotta grazie ai fondi raccolti dal movimento, ha fornito la ...