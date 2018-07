ilfattoquotidiano

: Tra bambole maligne e Billie Holiday. Suggestioni al femminile - ilfattoblog : Tra bambole maligne e Billie Holiday. Suggestioni al femminile - Appollaonia : RT @MicSav_83: @ClaudioPerconte Malpezzi, Moretti, Morani, Bonafè... Sciacquette da diploma professionale che da sempre passano il tempo al… - MicSav_83 : @ClaudioPerconte Malpezzi, Moretti, Morani, Bonafè... Sciacquette da diploma professionale che da sempre passano il… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Il collezionista didi Joyce Carol Oates (traduzione di Stafania Perosin; Il Saggiatore) è una raccolta di sei racconti dove le, viste sia nell’accezione di fantocci sia in quella di irresistibili e fascinosi strumenti del male, vengono governate dall’autrice in un intrigato mosaico narrativo dai tratti gotici e morbosi. Predatori trasformati in prede, bestie primitive abbandonate a se stesse, bambini adescati e dati in pasto a esseri mostruosi, creature ancestrali affiorate dagli abissi di paradisi equatoriali, la società americana con il cuore avvelenato che si obbliga a mantenere una patina dorata di perbenismo borghese, nascondendo malamente, nel retrobottega, gli orrori quotidiani, dalle fattorie del New Mexico, passando per i capannoni abbandonati e putrescenti del deep South, fino ad arrivare alla fatale costa dell’Atlantico. Con questa raccolta ...