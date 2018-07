Tour de France | trionfo Thomas | Froome 3° Cronometro a Dumoulin

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin vince la cronometro finale davanti a Froome. Geraint Thomas festeggia la maglia gialla : Si appresta a concludersi il Tour de France 2018 che oggi, con la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, ha emesso gli ultimi verdetti in vista della passerella conclusiva di domani sui Campi Elisi. Non si interrompe il dominio di Geraint Thomas in questa Grande Boucle: il gallese mette l’ennesima firma su una corsa davvero dominata in lungo e in largo. Il corridore del Team ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas maglia gialla! Sul podio Dumoulin e Froome - due italiani top20 : Geraint Thomas ha vinto il Tour de France 2018. Il 32enne gallese del Team Sky ha conquistato la Grande Boucle al termine della cronometro di Espelette dove non ha corso alcun rischio visto il vantaggio confortante che aveva sui suoi diretti avversari. Primo trionfo in carriera per il britannico nella corsa a tappe più importante al mondo che salirà sul podio insieme a Tom Dumoulin e Chris Froome. L’olandese ottiene il secondo posto ...

La cronometro va a Dumoulin - ma incorona Geraint Thomas : il britannico si aggiudica il Tour de France! : La cronometro della penultima tappa premia Tom Dumoulin ma incorona ufficialmente Geraint Thomas: il ciclista britannico del Team Sky si aggiudica il Tour de France Weekend di grande ciclismo sulle strade francesi con il Tour de France che volge al termine. Gara imperdibile quella del sabato, la penultima, quella decisiva prima della passerella finale. La cronometro che parte da Saint Pèe sur Nivelle per arrivare a Espellete è decisiva per ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Houilles-Paris Champs-Elysées. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : E’ giunto il gran finale del Tour de France 2018. L’ultima tappa in programma domani, domenica 29 luglio, parte da Houilles e arriva all’interno della tradizionale cornice dei Campi Elisi di Parigi, per un totale di 116 km. Classica passerella conclusiva della Grande Boucle, prima di svolgere le premiazioni sotto il celebre Arco di Trionfo. percorso lievemente irregolare nei primi 50 km, per il resto completamente pianeggiante. ...

Tour de France – Panico in casa Sunweb : imprevisto per Dumoulin prima della cronometro : Momenti di Panico e tensione per Tom Dumoulin prima della cronometro individuale di oggi: la Sunweb dimentica il body dell’olandese E’ attualmente in corso la cronometro individuale, valida per la 20ª e penultima tappa del Tour de France 2018. La frazione di oggi con traguardo a Esplette, potrebbe essere decisiva per decretare il podio finale dell’edizione 2018 della Grande Boucle, ma non mancano i colpi di scena. Panico ...

Incredibile al Tour de France – Clamoroso inconveniente per Pasqualon per colpa della Gendarmerie prima della cronometro : Davvero Incredibile quanto accaduto oggi al corridore italiano Andrea Pasqualon prima della partenza della cronometro della 20ª tappa del Tour de France Un Tour de France da dimenticare: l’edizione 2018 della Grande Boucle ha scatenato l’ira di tantissimi appassionati di ciclismo, ma soprattutto degli addetti ai lavori, dai team fino ai corridori stessi. Ne sa qualcosa Vincenzo Nibali, costretto al ritiro dopo la caduta ...

Tour de France – Roglic vince a Laruns - ma non mancano le polemiche : l’attacco di Dumoulin : Tom Dumoulin contro Roglic e la moto della televisione: lo sfogo dell’olandese della Sunweb dopo la 19ª tappa del Tour de France Splendida vittoria, ieri a Laruns, per Primoz Roglic: il ciclista sloveno della Lotto-Jumbo è stato il più veloce nella penultima tappa del Tour de France e, adesso, vede sempre più vicino il podio dell’edizione 2018 della Grande Boucle. Foto Marco Alpozzi – LaPresse Non sono però mancate le ...

LIVE Tour de France 2018 - DIRETTA 20ma tappa : entra nel vivo la cronometro : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2018, la cronometro individuale da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, per un totale di 31 km. La battaglia contro il tempo sta per entrare nel vivo, tra poche ore scenderanno in pista i big. Il percorso non presenta alcun metro di pianura, ma un continuo saliscendi per tutto il corso del tracciato, favorendo di conseguenza i passisti con abilità di scalatore, ...

Tour de France – Ci siamo quasi! Sarà la cronometro individuale a decidere il padrone della maglia gialla : orari e favoriti della 20ª tappa : La 20ª tappa del Tour de France è la sola cronometro individuale di tutta la corsa, ecco i favoriti ed il percorso della penultima frazione della Grande Boucle Con un Geraint Thomas sempre più ‘giallo’ si è conclusa la 19ª tappa del Tour de France 2018, l’ultima delle frazioni pireaniche. La penultima prova della Grande Boucle potrà dunque consacrare vincitore della corsa il britannico del Team Sky, prima della sfilata ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : cronometro decisiva. Thomas difende la maglia gialla - Froome cerca la rimonta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. Oggi si deciderà la classifica generale e scopriremo quindi il podio della 105ma edizione della Grande Boucle. L’ultima battaglia tra i big sarà contro il tempo in una cronometro impegnativa. Il percorso è infatti caratterizzato da un continuo saliscendi con diversi strappi, tra cui il ...