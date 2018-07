Tour de France | Thomas supera le ultime montagne | Roglic all’assalto del podio

Tour de France 2018 - battaglia finale contro il tempo. Geraint Thomas vede il giallo - cronometro per il podio : sfida tra Froome - Roglic - Dumoulin : Siamo arrivati alla resa finale, oggi si definisce la classifica finale del Tour de France: la cronometro individuale conclusiva ci consegnerà il vincitore della Grande Boucle e ci rivelerà anche i nomi dei due atleti che lo affiancheranno sul podio finale. I ciclisti sono attesi dall’ultimo sforzo, 31 chilometri contro il tempo su un percorso particolarmente impegnativo che metterà gli atleti a dura prova. Geraint Thomas ha però ipotecato ...

Tour de France 2018 - cronometro individuale Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette : orario d’inizio e pettorali di partenza : Oggi prende il via la penultima frazione del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle e Espelette. Il percorso, caratterizzato da continui saliscendi, non è agevole per i puri specialisti della corsa contro il tempo, mentre partono favoriti gli scalatori passisti, come ad esempio i primi tre della classifica generale (Geraint Thomas, Tom Dumoulin e Primoz Roglic). Fondamentale inoltre la condizione ...

Tour de France 2018 - ventesima tappa : cronometro Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette. Ci si gioca il podio contro il tempo : ventesima tappa ed ultima battaglia per quanto riguarda il Tour de France 2018 prima della passerella di Parigi sui Campi Elisi. Si torna a sfidare le lancette, dopo la cronometro a squadre, ecco la prima ed unica prova contro il tempo individuale di questa Grande Boucle: 31km da Saint-Pee-Sur Nivelle ad Espelette, tutt’altro che pianeggianti. Percorso Il percorso non è per specialisti puri. Il tracciato si presenta dal punto di vista ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (28 luglio) : cronometro Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi (sabato 28 luglio) si svolgerà la ventesima tappa del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. Una sfida contro il tempo che deciderà la classifica generale della Grande Boucle. Sarà una cronometro impegnativa con un tracciato caratterizzato da un continuo saliscendi con diversi strappi, tra cui quello finale del Col de Pinodieta, 900 metri al 10%, posto a 3 km dal traguardo che ...

E' Sagan il vero eroe del Tour de France - Peter oltre il dolore per la maglia verde : La caduta di due giorni fa è costata cara al campione del mondo in carica, che ha però lottato a denti stretti per non gettare la spugna e arrivare a Parigi con la maglia verde addosso. Ottimo lavoro ...

E’ Sagan il vero eroe del Tour de France – Peter oltre il dolore per la maglia verde : Peter Sagan eroe del Tour de France: lo slovacco lotta per arrivare a Parigi in maglia verde nonostante gli acciacchi dopo la caduta di due giorni fa Giornata complicata, oggi, per Peter Sagan: lo slovacco della Bora Hansgrohe, ha dovuto affrontare l’ultima tappa di montagna del Tour de France 2018, tra dolori e grande fatica. La caduta di due giorni fa è costata cara al campione del mondo in carica, che ha però lottato a denti ...

Tour de France 2018 - la polemica di Tom Dumoulin : “Roglic aiutato da una moto in discesa - è uno schifo” : Tom Dumoulin ha provato a smuovere la corsa nell’ultimo tappone pirenaico ma non c’è stato niente da fare: Geraint Thomas è rimasto sempre attaccato all’olandese e ha così ipotecato il Tour de France mentre il capitano del Team Sunweb dovrà lottare per il podio nell’ultima cronometro. Al termine della tappa però non sono mancate le polemiche. Il vincitore del Giro d’Italia 2016 ha infatti sottolineato che Primoz ...

Tour de France 2018 - cronometro Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette : la startlist e gli orari di partenza. Thomas in giallo - lotta per il podio : Sabato 28 luglio è in programma la cronometro individuale del Tour de France 2018. La ventesima tappa della Grande Boucle, l’ultima prima della consueta passerella sui Campi Elisi, definirà il podio della corsa più prestigiosa al mondo: in programma 31 chilometri da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette su un tracciato particolarmente impegnativo caratterizzato da strappi e saliscendi. Geraint Thomas ha ormai ipotecato la maglia gialla e dovrà ...

Tour de France 2018 : ora Chris Froome rischia anche il podio. Dumoulin e Roglic due specialisti - difficile recuperare : Dopo quattro vittorie, un secondo posto e un ritiro forzato negli ultimi sei anni, Chris Froome rischia di rimanere giù dal podio del Tour de France 2018. Il keniano bianco, trionfatore di quattro Grande Boucle nell’ultimo lustro, corre il serio rischio di non poter nemmeno scalare i dolci gradini all’ombra dell’Arco di Trionfo. L’uomo del Team Sky potrebbe doversi accontentare anche di un amaro quarto posto, troppo poco ...

Tour de France 2018 - domani la crono. Ordine di partenza e orari tv : Sfida contro il tempo per la tappa 20: 31 chilometri vallonati e strappo nel finale Tour de France 2018, classifica e risultati dopo la tappa 19 Tour de France 2018, tappa 19. Le pagelle di Angelo ...

Tour de France 2018 : chi è Primoz Roglic. Un corridore completo che arriva dal salto con gli sci. Podio nel mirino : Primoz Roglic è indubbiamente il personaggio del giorno al Tour de France, la diciannovesima tappa ha incoronato definitivamente questo 28enne arrivato al ciclismo che conta soltanto da un paio di stagioni e subito esploso nel circuito di massimo livello. Lo sloveno, infatti, vanta un passato nel salto con gli sci: nel 2007 aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali juniores e aveva anche debuttato tra i seniores ma poi aveva ...