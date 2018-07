Tour de France – Panico in casa Sunweb | imprevisto per Dumoulin prima della cronometro

sportfair

: 27 luglio 1998: vent'anni fa, Marco Pantani ci fece innamorare con un'impresa epica sul Galibier al Tour de France.… - Eurosport_IT : 27 luglio 1998: vent'anni fa, Marco Pantani ci fece innamorare con un'impresa epica sul Galibier al Tour de France.… - Eurosport_IT : 27 luglio 2014, immagini indimenticabili: 4 anni fa, Vincenzo Nibali riportava l'Italia alla conquista del Tour de… - ItaliaTeam_it : La brutta caduta rimediata al Tour de France terrà @vincenzonibali lontano dalla bicicletta per un po' ma siamo sic… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Momenti die tensione per Tomindividuale di oggi: ladimentica il body dell’olandese E’ attualmente in corso laindividuale, valida per la 20ª e penultima tappa delde2018. La frazione di oggi con traguardo a Esplette, potrebbe essere decisiva per decretare il podio finale dell’edizione 2018Grande Boucle, ma non mancano i colpi di scena.infatti in: il team di Tom, si è accorto solo ieri sera di non avere il body del campione del mondo di specialità. Fabio Ferrari/LaPresse L’azienda che confeziona il body dell’olandese si trova in Spagna e, per rimediare alla leggerezza del team, che ha immediatamente ordinato all’azienda un nuovo body, ha lavorato in fretta e furia tutta la notte per realizzare un nuovo body per. Allarme dunque ...