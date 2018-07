Tour de France | cronometro | le pagelle di Angelo Costa

Tour de France 2018 : l’era del Team Sky. La squadra dove i buoni corridori diventano fenomeni imbattibili : Sei Tour de France vinti negli ultimi sette anni, un dominio quasi incontrastato dal 2012 (eccezion fatta per il sigillo di Vincenzo Nibali nel 2014), tre corridori britannici capaci di salire sul gradino più alto del podio a Parigi nella corsa a tappe più importante al mondo. Questi sono i numeri del Team Sky che ha letteralmente dominato la Grande Boucle: il sigillo di Bradley Wiggins ad aprire tutto, poi il poker di Chris Froome e in chiusura ...

Tour de France – Dumoulin non ci crede : “ho vinto io?” - la divertente scena con Froome [VIDEO] : Tom Dumoulin incredulo: scene divertentissime al traguardo di Espelette al Tour de France 2018 E’ Tom Dumoulin il vincitore della cronometro individuale di Espelette. Nonostante l’imprevisto a poche ore dalla partenza, che aveva creato un po’ di scompiglio in casa Sunweb, l’olandese è riuscito a conquistare una speciale vittoria al Tour de France e assicurarsi, dunque, il secondo posto nella classifica generale, ...

Tour de France - Thomas : 'Il giorno più bello - dopo il matrimonio' : Roma, 28 lug., askanews, - 'Non ci posso credere: non riesco nemmeno a parlare. Improvvisamente, nella parte finale della tappa di oggi, mi sono reso conto che avevo vinto il Tour. Mi sentivo bene, ...

Tour de France 2018 : Chris Froome e Tom Dumoulin sul podio come al Giro d’Italia. La doppietta dunque è possibile - ma per ora resta tabù : La doppietta Giro d’Italia-Tour de France è possibile. La dimostrazione è arrivata da Chris Froome e Tom Dumoulin, che hanno chiuso sul podio entrambi i Grandi Giri. Il britannico, dopo aver trionfato nella Corsa Rosa, non è riuscito a compiere la grande impresa, chiudendo terzo la Grande Boucle. L’olandese invece ha confermato la sua grande regolarità bissando il secondo posto. Entrambi hanno pianificato gli allenamenti di inizio ...

Tour de France - giornata pazza per Dumoulin : “stamattina non avevo la divisa ed ero nervosissimo - poi…” : Il ciclista olandese racconta il retroscena della divisa, svelando di averla avuta a pochi minuti dalla partenza Tom Dumoulin vince la ventesima e penultima tappa del Tour de France, una cronometro individuale di 31 km con partenza da Saint-Pée-sur-Nivelle e arrivo a Espelette. Geraint Thomas conquista virtualmente la Grande Boucle, giungendo terzo oggi al traguardo. Foto Marco Alpozzi – LaPresse L’olandese della Sunweb si ...

Tour de France – Thomas commosso in maglia gialla : “così emozionato solo al mio matrimonio” : Le emozioni di Geraint Thomas dopo la cronometro individuale di oggi al Tour de France E’ Geraint Thomas il vincitore del Tour de France 2018: il 32 di Cardiff del Team Sky domani sfilerà in maglia gialla a Parigi dopo un’edizione ricca di polemiche e critiche della Grande Boucle. Un’emozione immensa per Thomas, che ha così commentato il suo traguardo: “non posso crederci . Un’emozione troppo grande. L’ultima volta ...

Tour de France : tappa a Dumoulin - Thomas vince il Tour : Roma, 28 lug., askanews, - L'olandese Tom Dumoulin, Sunweb, ha vinto la ventesima tappa del Tour de France, la cronometro individuale da Saint Pee sur Nivelle a Espelette, di 31 chilometri in 40'52'. ...

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin : 'Che vittoria - è pazzesca. Non avevo il body iridato - l'ho recuperato : tutto bellissimo' : Tom Dumoulin ha vinto la cronometro individuale del Tour de France 2018. Il Campione del Mondo di specialità si è imposto a Espelette con appena due secondi di vantaggio su Chris Froome: grazie a questo successo, l'olandese ha blindato il secondo posto in classifica generale alle spalle ...

Tour de France 2018 : le pagelle della ventesima tappa. Che sfida tra Dumoulin e Froome - delusione Roglic. Thomas in trionfo : Va a concludersi il Tour de France 2018: si è disputata oggi la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. A trionfare nella prova contro il tempo è stato il campione del mondo della disciplina: l’olandese del Team Sunweb Tom Dumoulin che ha battuto la coppia del Team Sky formata da Chris Froome e Geraint Thomas, con il gallese che è riuscito a chiudere la pratica in chiave maglia ...

Tour de France – Sara Elen : il segreto della vittoria di Geraint Thomas [GALLERY] : Sara Elen: il segreto di Geraint Thomas. Ecco la donna che supporta ogni giorno il corridore di Cardiff e che gli ha permesso di trionfare al Tour de France E’ Geraint Thomas il vincitore dell’edizione 2018 del Tour de France: il corridore del Team Sky è riuscito a mantenere il suo vantaggio nella cronometro individuale di oggi, vinta da Tom Dumoulin, assicurandosi così di sfilare domani in maglia gialla a Parigi. Niente ...

Tour de France - Thomas a un passo dal trionfo : Espelette, 28 lug. – (AdnKronos) – Tom Dumoulin ha vinto la ventesima e penultima tappa del , una cronometro individuale di 31 km con partenza da Saint-Pée-sur-Nivelle e arrivo a Espelette e Geraint Thomas (Sky) ha virtualmente conquistato la Grande Boucle. L’olandese della Sunweb si è imposto con il tempo di 40’52” precedendo di 1″ l’inglese Chris Froome (Sky) e di 14″ proprio Thomas. Nella ...

Tour de France 2018 : quanti soldi ha vinto Geraint Thomas? Il montepremi per il trionfatore della Grande Boucle : Geraint Thomas ha vinto il Tour de France 2018 al termine di tre settimane in cui è stato praticamente il Grande dominatore incontrastato. Il gallese si è imposto con Grande autorevolezza, era partito come gregario di Chris Froome ma poi la strada lo ha ampiamente incoronato e a 32 anni ha conquistato la Grande Boucle, prima Grande corsa a tappe della sua carriera. Il capitano del Team Sky ha così completato la sua crescita esponenziale e domani ...