Tour de France 2018 | le pagelle della ventesima tappa Che sfida tra Dumoulin e Froome

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin : 'Che vittoria - è pazzesca. Non avevo il body iridato - l'ho recuperato : tutto bellissimo' : Tom Dumoulin ha vinto la cronometro individuale del Tour de France 2018. Il Campione del Mondo di specialità si è imposto a Espelette con appena due secondi di vantaggio su Chris Froome: grazie a questo successo, l'olandese ha blindato il secondo posto in classifica generale alle spalle ...

Tour de France – Sara Elen : il segreto della vittoria di Geraint Thomas [GALLERY] : Sara Elen: il segreto di Geraint Thomas. Ecco la donna che supporta ogni giorno il corridore di Cardiff e che gli ha permesso di trionfare al Tour de France E’ Geraint Thomas il vincitore dell’edizione 2018 del Tour de France: il corridore del Team Sky è riuscito a mantenere il suo vantaggio nella cronometro individuale di oggi, vinta da Tom Dumoulin, assicurandosi così di sfilare domani in maglia gialla a Parigi. Niente ...

Tour de France - Thomas a un passo dal trionfo : Espelette, 28 lug. – (AdnKronos) – Tom Dumoulin ha vinto la ventesima e penultima tappa del , una cronometro individuale di 31 km con partenza da Saint-Pée-sur-Nivelle e arrivo a Espelette e Geraint Thomas (Sky) ha virtualmente conquistato la Grande Boucle. L’olandese della Sunweb si è imposto con il tempo di 40’52” precedendo di 1″ l’inglese Chris Froome (Sky) e di 14″ proprio Thomas. Nella ...

Tour de France - Thomas a un passo dal trionfo : Espelette, 28 lug. – (AdnKronos) – Tom Dumoulin ha vinto la ventesima e penultima tappa del , una cronometro individuale di 31 km con partenza da Saint-Pée-sur-Nivelle e arrivo a Espelette e Geraint Thomas (Sky) ha virtualmente conquistato la Grande Boucle. L’olandese della Sunweb si è imposto con il tempo di 40’52” precedendo di 1″ l’inglese Chris Froome (Sky) e di 14″ proprio Thomas. Nella ...

Tour de France - Thomas a un passo dal trionfo : Tom Dumoulin ha vinto la ventesima e penultima tappa del Tour de France , una cronometro individuale di 31 km con partenza da Saint-Pée-sur-Nivelle e arrivo a Espelette e Geraint Thomas, Sky, ha ...

Tour de France 2018 : quanti soldi ha vinto Geraint Thomas? Il montepremi per il trionfatore della Grande Boucle : Geraint Thomas ha vinto il Tour de France 2018 al termine di tre settimane in cui è stato praticamente il Grande dominatore incontrastato. Il gallese si è imposto con Grande autorevolezza, era partito come gregario di Chris Froome ma poi la strada lo ha ampiamente incoronato e a 32 anni ha conquistato la Grande Boucle, prima Grande corsa a tappe della sua carriera. Il capitano del Team Sky ha così completato la sua crescita esponenziale e domani ...

Tour de France - Geraint Thomas maglia gialla. Sul podio Dumoulin e Froome. Il lucano Pozzovivo nella top20 : Il successo parziale va invece al campione del Mondo Tom Dumoulin che in duello davvero entusiasmante batte di un solo secondo Chris Froome. La delusione è tutta in casa di Primoz Roglic . Lo sloveno,...

Tour de France 2018 - Geraint Thomas ha vinto : “Un sogno che si avvera. Non piangevo così dal mio matrimonio” : Geraint Thomas ha vinto il Tour de France 2018: oggi è arrivata l’ufficialità al termine della cronometro di Espelette, domani la passerella sui Campi Elisi di Parigi non potrà togliere la maglia gialla al capitano del Team Sky. Il 32enne gallese festeggia così il suo primo grande trionfo in una corsa a tappe di tre settimane, un risultato incredibile partendo come gregario di Chris Froome ma poi legittimando il risultato vincendo due ...

Tour de France - trionfa Thomas! Cronometro a Dumoulin : ESPELETTE, Francia, - L'olandese Tom Dumoulin, Sunweb, ha vinto la ventesima tappa dell'edizione numero 105 del Tour de France, la Cronometro individuale da Saint Pee sur Nivelle a Espelette, di 31 ...

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin : “Che vittoria - è pazzesca. Non avevo il body iridato - l’ho recuperato : tutto bellissimo” : Tom Dumoulin ha vinto la cronometro individuale del Tour de France 2018. Il Campione del Mondo di specialità si è imposto a Espelette con appena due secondi di vantaggio su Chris Froome: grazie a questo successo, l’olandese ha blindato il secondo posto in classifica generale alle spalle di Geraint Thomas. Il capitano del Team Sunweb ha così replicato il risultato finale del Giro d’Italia ed è riuscito a portare a casa una frazione ...

Tour de France - Thomas mette la firma sul trionfo. Crono a Dumoulin - Froome beffato per 1'' : Tom Dumoulin ha vinto la ventesima e penultima tappa del Tour de France, una Cronometro individuale di 31 km con partenza da Saint-Pée-sur-Nivelle e arrivo a Espelette e Geraint Thomas, Sky, ha ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche. Peter Sagan vince la maglia verde - Julian Alaphilippe conquista quella a pois : La cronometro di Espelette ha definito le varie classifiche del Tour de France 2018. Peter Sagan ha vinto la maglia verde della classifica a punti, Julian Alaphilippe si è imposto nella classifica degli scalatori conquistando la maglia a pois, Pierre LaTour è risultato il miglior giovane. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Peter Sagan 111 BORA – HANSGROHE 467 PTS – – 2 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 196 PTS ...

Geraint Thomas ha quasi vinto il Tour de France : Il britannico di Team Sky si è confermato primo in classifica alla fine dell'ultima vera tappa del Tour: domani c'è l'arrivo a Parigi The post Geraint Thomas ha quasi vinto il Tour de France appeared first on Il Post.

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2018/ Geraint Thomas conserva la maglia gialla : Roglic scivola in fondo! 20^ tappa : La CLASSIFICA del TOUR de FRANCE 2018 dopo la diciannovesimo tappa che ha visto Roglic trionfare, con tanto di polemiche da parte di Dumoulin. Thomas maglia gialla.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:21:00 GMT)