Torno sul palco ma convivo con la colpa di essere sopravvissuto | e ogni colpo di

huffingtonpost

: #Salvini si prende anche la #Rai: sceglie Foa sovranista e filo-Putin - #Paolini: 'Torno sul palco ma vivo come nel… - repubblica : #Salvini si prende anche la #Rai: sceglie Foa sovranista e filo-Putin - #Paolini: 'Torno sul palco ma vivo come nel… - repubblica : Oggi su @repubblica?? L’attore Marco Paolini dopo l’incidente: “Torno sul palco ma convivo con la colpa di essere so… - ChiccaTorchia : RT @repubblica: #Salvini si prende anche la #Rai: sceglie Foa sovranista e filo-Putin - #Paolini: 'Torno sul palco ma vivo come nell'infern… -

(Di sabato 28 luglio 2018) "Il fatto è che io non sono già più io. Sono come i ragazzi morti in guerra qui sul Monte Tomba: hanno ricevuto un ordine, hanno ubbidito e sono morti. Pure a me all'improvviso il destino ha recapitato un irrifiutabile invito spietato: non cerco pietà, ma nemmeno per la mia tragedia riesco a trovare un senso alternativo alla crudeltà fredda del fato". A parlare, in un colloquio con Repubblica, è l'attore Marco Paolini.Ha sospeso per motivi di salute tutti i suoi impegni fino al 19 agosto, in seguito all'incidente che ora lo perseguita: il 17 luglio scorso, al volante della sua auto ha avuto l'ennesima crisi di tosse che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo: si è schiantato con la Cinquecento che era davanti, a bordo c'era Alessandra Lighezzolo, 52enne vicentina. Lei non si è salvata: "Sono indagato per omicidio stradale: ...