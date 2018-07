Torna in Shades Of Blue con la seconda stagione su Canale 5 | ecco quando

superguidatv

(Di sabato 28 luglio 2018)Ofla serie tv americana con protagonista la bellissima e affascinante Jennifer Lopez sta per approdare nuovamente sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset.Of, da lunedì 30 luglio su5 inserata laLa scorsa estate dopo anni di soap spagnole era approdata su5 in prima serata una serie tv americana:of. Trama avvincente, adrenalinica, accattivante, ricca di colpi di scena, intrighi e vicende controverse. La protagonista assoluta è Jennifer Lopez che splendida nelle sue quasi 50 primavere non smette di stupire: la foto per il festeggiamento del suo compleanno è diventata virale in rete!Of: la tramaOf, è una serie televisiva statunitense che va in onda dal 7 gennaio 2016 sulla NBC. Si tratta di un police procedural con protagonista Jennifer Lopez (Harlee Santos) nei panni di una detective ...