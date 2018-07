Torino-Nizza 1-0 | Belotti piega i francesi

Niang verso il Nizza - El Shaarawy-Zaza : avanti Torino : Torino - La chiave è Balotelli che sta per raggiungere Marsiglia. Perché, successivanente, il club della Costa Azzurra si butterà su Niang e il Toro, nonostante le smentite di rito che in questo caso ...

Torino - il Nizza su Niang : chance Zaza : INVIATO A BORMIO - Qualcosa si sta muovendo anche in avanti. Siamo, per l'attacco, ancora alle fasi iniziali, ma si sono registrati dei contatti. Tutto ruota attorno a Balotelli perché l'azzurro si ...

Torino - il Nizza si fa avanti per Niang : la situazione : Nizza sulle tracce del centravanti del Torino Mbaye Niang, il senegalese sta facendo molto bene ai Mondiali russi con la sua Nazionale Mbaye Niang, attaccante del Torino, si sta mettendo in luce con la maglia del Senegal ai Mondiali russi. E’ ben noto come tale competizione sia un grande palcoscenico nel quale i talenti di tutto il mondo si mettono in mostra, animando il calciomercato. Ebbene, Niang è finito nel mirino del Nizza, club ...