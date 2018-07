Torino-Lione | Chiamparino spinge sul referendum No Tav violano cantieri | 20 denunce

VAL SUSA - NO TAV ABBATTONO RETI NEI PRESSI DEL CANTIERE/ Marcia contro Torino-Lione : 20 denunciati da polizia : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:34:00 GMT)

No Tav in marcia : un migliaio al cantiere della Torino-Lione. FOTO : No Tav in marcia: un migliaio al cantiere della Torino-Lione. FOTO Sono partiti da Venaus e sono arrivati a Chiomonte sotto la pioggia per dire no all'Alta Velocità. A sfilare, oltre ai leader del movimento, famiglie e bambini. Non si sono registrate tensioni.

Tav : 1 - 5 miliardi spesi - 240 milioni di lavori appaltati. Quanto costerebbe cancellare la Torino-Lione : È tra le opere maggiormente a rischio per la forte opposizione del Movimento 5 Stelle. Foietta, commissario di Governo: «Lo stop costerebbe 2 miliardi»...

Tav - Toninelli : “Ridiscutere integralmente la Torino-Lione. Finora è stato enorme sperpero di denaro pubblico” : A fine giugno parlò di “valutazione costi-benefici” e di “progetto da ridiscutere”, lunedì si era spinto a dire che l’obiettivo è quello di “migliorarla, come scritto nel contratto di governo” precisando che con se il M5s fosse stato a Palazzo Chigi quando venne concepita “non sarebbe mai stata così impattante e costosa“. Ora il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, spiega, amplia ...

No Tav - due notti di scontri a Chiomonte davanti al cantiere della Torino-Lione. Pd e Fi : “Imbarazzante silenzio del governo” : Due serate di guerriglia in Valle di Susa, attorno al cantiere della Torino-Lione. Il primo atto, venerdì sera: a Chiomonte, durante “l’apericena” del campeggio No Tav, un gruppo di 150 persone si è avvicinato al varco 1 della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità lanciando razzi e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, ma forte temporale ha poi costretto i manifestanti a lasciare la zona. ...

TAV SI' O NO?/ Se la risposta sulla Torino-Lione arriva dalla Svizzera : Le opposizioni al progetto sono tutte immotivate? No. Ma con una galleria e nuovi tratti di ferrovia si inquinerà di meno e si trasporteranno più merci. ROBERTO ZUCCHETTI

Torino-Lione - Chiamparino convoca parlamentari : assenti Lega e M5s. Tensione tra polizia e No Tav in presidio : Una cinquantina di No Tav si sono radunati stamattina a Torino in Piazza Castello sotto gli uffici della Regione in occasione dell’incontro con i parlamentari convocato dal governatore Sergio Chiamparino per discutere di infrastrutture e, in particolare, della Torino-Lione. Fra i manifestanti c’era anche il leader storico del movimento, Alberto Perino. Un gruppo di dimostranti mentre percorreva la limitrofa via Palazzo di Città ha ...

Torino-Lione - i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti : Torino-Lione, i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti

Tav - "Torino-Lione fermata? Nessuna penale da pagare" : Il Movimento No TAV: "Da alcuni giorni viene diffusa dai media la notizia che, nel probabile caso di sospensione/cancellazione del progetto Torino-Lione, l'Italia dovrebbe pagare 2 miliardi di Euro di penalità"

