Torino | caso Niang? Ecco le indicazioni del presidente Cairo

Torino - non ci sono braccialetti elettronici : Niccolò resta in carcere. La madre in sciopero della fame : “Caso sempre più comune” : “Dall’11 giugno mio figlio dovrebbe essere a casa agli arresti domiciliari, ma si trova ancora in carcere perché mancano i braccialetti elettronici”. Luisella Piazza è la madre di Nicolò Mirandola, un giovane falegname arrestato per “concorso morale” per il corteo contro il comizio di Casapound del 22 febbraio a Torino. Ha iniziato oggi uno sciopero della fame di fronte al carcere delle Vallette dove suo figlio è detenuto dal 29 di marzo. Tre ...

Olimpiadi Torino 2026 - sindaco Appendino minaccia : Ora mi dimetto/ Il caso arriva alla Camera : il Pd attacca : Olimpiadi Torino 2026, Appendino minaccia "ora mi dimetto": lite nella notte tra sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Le ventilate dimissioni da parte della sindaca di Torino, Chiara Appendino, sono solo l’ultimo colpo di scena della guerra che si sta combattendo su più fronti a proposito della presentazione o meno del dossier con cui il capoluogo piemontese si candiderebbe per ospitare le Olimpiadi ...

Torino - caso Sirigu : la “mossa” di Petrachi : Sirigu, portiere del Torino di Mazzarri, è finito nel mirino del Napoli dopo l’addio di Pepe Reina: ecco le ultime indiscrezioni di mercato Il caso Sirigu continua a tenere banco in casa Torino. Il portiere è finito nel mirino del Napoli per il dopo Reina, causando un po’ di problemi al club granata che ha visto il proprio estremo difensore al centro di numerose chiacchiere di calciomercato. Adesso però, il ds granata Petrachi, ...

Torino - chiuse indagini sul caso Ream. Appendino : “Massima fiducia nella magistratura. Ho agito per il bene della città” : Un debito di 5 milioni nel bilancio del Comune spinge la sindaca di Torino Chiara Appendino verso un processo per falso ideologico e abuso in atti d’ufficio nel caso Ream. La sindaca di Torino ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini insieme al suo assessore ai Conti e al suo ex capo di Gabinetto. Massima fiducia in lei da M5s. L'articolo Torino, chiuse indagini sul caso Ream. Appendino: “Massima fiducia nella ...

