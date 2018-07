Terni - travolto da scooter dell'amico mentre fa un video : morto 17enne - : Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane si è sdraiato lungo la strada di Acquasparta per filmare con il cellulare un coetaneo in sella al suo motorino che lo ha poi accidentalmente ...

