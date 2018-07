Tennis prima finale Wta per Danilovic

Tennis - Gstaad singolare e doppio - la prima volta in finale di Berrettini : Gstaad , Svizzera, - prima finale in carriera in un torneo del circuito maggiore per Matteo Berrettini. Il 22enne romano si è qualificato per l'ultimo atto del "J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad", ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d’oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un’ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

Tennis - Wimbledon : Camila Giorgi vola ai quarti di finale per la prima volta : LONDRA - Camila Giorgi accede ai quarti di finale del tabellone femminile a Wimbledon. L'azzurra n.52 del mondo, nel terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England ha eliminato la russa ...

Tennis - ATP Eastbourne : Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro : Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco. La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad ...

Tennis - Halle : Federer va ko in finale con Coric e perde il primato : Il 21enne croato, numero 34 del mondo, batte in finale il 36enne svizzero Roger Federer, numero 1 del mondo, prima testa di serie e grande favorito della vigilia, con il punteggio di 7-6 , 8-6, , 3-6,...

Tennis : Federer-Coric ad Halle Al Queen's Djokovic per la prima : Dalle 13 lo svizzero cerca il decimo centro sull'erba del torneo tedesco. In semifinale ha faticato contro Kudla, battuto 7-6 7-5: 'Devo far meglio, non posso lasciare certi giochi agli avversari, ma ...

Tennis - Roland Garros : gli altri 7 semifinalisti Slam prima di Cecchinato : Venerdì 7 giugno, a 40 anni esatti, il siciliano Marco Cecchinato , numero 72 del mondo, scenderà in campo contro l'austriaco Dominic Thiem in un match che vale un posto in finale al Roland Garros. l'...

Tennistavolo - China Open 2018 : dominio dei padroni di casa. Per la prima volta assegnato il titolo nel doppio misto : Il China Open di Tennistavolo ha sorriso ai padroni di casa, ma la vera novità del torneo asiatico è stata l’assegnazione del titolo nel doppio misto, nuova specialità olimpica che vedremo esordire a Tokyo 2020, circostanza avvenuta per la prima volta nella storia del World Tour ITTF. Finale tutta cinese nel singolare maschile, dove Ma Long ha battuto Fan Zhendong in rimonta per 4-1 (7-11, 11-8, 11-4, 11-3, 14-12). Lo stesso Fan Zhendong ...

GRANDE Tennis A L'AQUILA : SOLD OUT PRIMA SERATA AL CIRCOLO - CON TAPPA AVVICINAMENTO AGLI INTERNAZIONALI : ... cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti. 'C'è GRANDE attesa per l'evento più importante mai organizzato al CIRCOLO TENNIS della nostra città, ci aspettiamo grandi ...

Nadal e quel retroscena amoroso su Xisca : “con lei non parlo mai di Tennis. Le piaceva prima di conoscermi e…” : Rafa Nadal ha svelato un simpatico particolare sulla sua relazione con Xisca, la sua ragazza ‘da una vita’: il tennis non è uno degli argomenti più gettonati della coppia A metà degli anni 2000, Rafa Nadal non era solo uno dei migliori tennisti in circolazione (se non il migliore, chiedere a Federer) ma anche un vero e proprio sex simbol. Chimoa fluente, fisico scolpito e dei bicipiti da fare invidia ad un culturista, mostrati con fierezza ...

Roland Garros – Buona la prima per Garbine Muguruza : la Tennista spagnola elimina Kuznetsova : Garbine Muguruza supera il primo turno del Roland Garros contro Kuznetsova: la tennista spagnola si impone in due set Non era un esordio facile sulla carta quello di Garbine Muguruza e non lo è stato, almeno per un set. Svetlana Kuznetsova ha fatto sudare la tennista di Caracas, campionessa due anni fa a Parigi, abile ad imporsi solamente al tie-break per 7-6 (7-0). Secondo set molto più soft per la Muguruza che ha liquidato la russa con un ...