Tennis - Berrettini batte Zopp 6-4 - 7-6 : è in finale al torneo ATP di Gstaad : Sei giorni dopo il successo di Fognini a Bastad e di Matteo Cecchinato a Umago, altre buone notizie arrivano dal Tennis italiano. Matteo Berrettini, numero 84 al mondo, è in finale al torneo Atp 250 ...

Tennis - Gstaad : singolare e doppio - la prima volta in finale di Berrettini : In finale se la vedrà con il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 17 Atp e secondo favorito del seeding, e il serbo Laslo Djere, numero 101 del mondo. finale ANCHE IN ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Tennis - colpo Berrettini a Gstaad - batte Lopez : è in semifinale : Matteo Berrettini conquista la sua prima semifinale Atp sulla terra di Gstaad (Svi, 504.345 euro) con un netto successo per 6-4 6-3 sullo spagnolo Feliciano Lopez, numero 66 del ranking. Il suo bilancio del 2018 ora è di 10 vittorie e 12 sconfitte, in una stagione in cui ha conquistato il terzo turno al Roland Garros e il secondo a Wimbledon. E virtualmente è già salito dal n. 84 al n. 73 del ranking.--Berrettini è partito bene, strappando ...

Tennis - Gstaad : Berrettini batte Lopez e vola in semifinale : ... numero 107 Atp, che giovedì ha battuto il campione in carica Fabio Fognini, e l'argentino Facundo Bagnis, numero 177 del mondo. Tags Argomenti: Tennis Protagonisti: Matteo Berrettini © Riproduzione ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d’oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un’ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : a sorpresa va fuori Fabio Fognini. Passa in tre set Jurgen Zopp : La terra battuta elvetica risulta indigesta a Fabio Fognini: il ligure, testa di serie numero 1 del torneo ATP 250 di Gstaad, che al primo turno aveva usufruito di un bye, oggi si fa sorprendere dal qualificato estone Jurgen Zopp, numero 107 ATP, che si impone col punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco. Il primo set non ha storia: Zopp vince 7 dei primi otto punti giocati e si ritrova subito con tre palle break ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : a sorpresa va fuori Fabio Fognini. Passa in tre set Jurgen Zopp : La terra battuta elvetica risulta indigesta a Fabio Fognini: il ligure, testa di serie numero 1 del torneo ATP 250 di Gstaad, che al primo turno aveva usufruito di un bye, oggi si fa sorprendere dal qualificato estone Jurgen Zopp, numero 107 ATP, che si impone col punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco. Il primo set non ha storia: Zopp vince 7 dei primi otto punti giocati e si ritrova subito con tre palle break ...

Tennis - Gstaad : Berrettini supera l'ostacolo Rublev : La cronaca. Primo set molto equilibrato con Matteo che è stato il primo a concedere una palla-break nel settimo gioco ma Rublev non l'ha sfruttata. Nel game successivo è stato il 20enne moscovita a ...

Tennis - Atp 250 di Gstaad : Lorenzi fuori al primo turno : Atp 250 di Gstaad, giornata negativa per Paolo Lorenzi, eliminato al primo turno dal “modesto” spagnolo Roca Batalla Esce subito di scena Paolo Lorenzi nel torneo Atp 250 di Gstaad in Svizzera. Il giocatore azzurro, numero 109 del ranking mondiale, è stato battuto dallo spagnolo Oriol Roca Batalla, numero 314 Atp, ripescato come lucky loser, con il punteggio di 6-3, 6-7, (4-7), 6-3, dopo due ore e mezza di gioco. ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini agli ottavi - spazzato via il moldavo Radu Albot : Prosegue l’avventura a Gstaad per Matteo Berrettini: sulla terra battuta elvetica l’azzurro batte il moldavo Radu Albot per 6-4 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco e passa agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Andrey Rublev, numero quattro del tabellone, che al primo turno ha usufruito di un bye. Nel primo set il nostro portacolori inizia subito andando in difficoltà al servizio: annullate due palle break al moldavo ...

Tennis - WTA Gstaad 2018 : eliminata anche Francesca Schiavone. Ko in due set contro Samantha Stosur : Dopo la sconfitta di Martina Trevisan, arriva anche quella di Francesca Schiavone nel torneo WTA di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera la milanese è stata superata in due set dall’australiana Samantha Stosur con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. La 38enne azzurra era entrata in tabellone grazie ad una wild card, visto che ora si trova alla posizione numero 391 della classifica mondiale. Nel primo set ...