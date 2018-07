Tennis | finale Berrettini-Agut a Gstaad

Tennis - Gstaad singolare e doppio - la prima volta in finale di Berrettini : Gstaad , Svizzera, - prima finale in carriera in un torneo del circuito maggiore per Matteo Berrettini. Il 22enne romano si è qualificato per l'ultimo atto del "J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad", ...

Tennis - Berrettini batte Zopp 6-4 - 7-6 : è in finale al torneo ATP di Gstaad : Sei giorni dopo il successo di Fognini a Bastad e di Matteo Cecchinato a Umago, altre buone notizie arrivano dal Tennis italiano. Matteo Berrettini, numero 84 al mondo, è in finale al torneo Atp 250 ...

Tennis - Gstaad : singolare e doppio - la prima volta in finale di Berrettini : In finale se la vedrà con il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 17 Atp e secondo favorito del seeding, e il serbo Laslo Djere, numero 101 del mondo. finale ANCHE IN ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Tennis - impresa di Berrettini. 6-4 6-3 a Lopez - prima semifinale in carriera : TORINO - prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Matteo Berrettini , approdato al penultimo atto del ' J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di ...

Tennis - colpo Berrettini a Gstaad - batte Lopez : è in semifinale : Matteo Berrettini conquista la sua prima semifinale Atp sulla terra di Gstaad (Svi, 504.345 euro) con un netto successo per 6-4 6-3 sullo spagnolo Feliciano Lopez, numero 66 del ranking. Il suo bilancio del 2018 ora è di 10 vittorie e 12 sconfitte, in una stagione in cui ha conquistato il terzo turno al Roland Garros e il secondo a Wimbledon. E virtualmente è già salito dal n. 84 al n. 73 del ranking.--Berrettini è partito bene, strappando ...

Tennis - Gstaad : Berrettini batte Lopez e vola in semifinale : ... numero 107 Atp, che giovedì ha battuto il campione in carica Fabio Fognini, e l'argentino Facundo Bagnis, numero 177 del mondo. Tags Argomenti: Tennis Protagonisti: Matteo Berrettini © Riproduzione ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d’oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un’ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

Tennis - Bastad e Umago Fognini e Cecchinato volano in finale : Il francese, numero 29 del mondo e quarta testa di serie, ha sconfitto la grande sorpresa del torneo, lo svizzero Henri Laaksonen, numero 148 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L'azzurro supera in due set Marco Trungelliti : ... n.72 del mondo, , vittorioso contro l'olandese Robin Haase , n.38 del mondo, con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Cecchinato, grazie a questo risultato, è già sicuro di salire al n.25 del mondo e in ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L’azzurro supera in due set Marco Trungelliti : Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semifinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di Tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fognini/Bolelli conquistano la finale del torneo di doppio. Gli azzurri superano in tre set Oswald/Mirny : Missione compiuta per Fabio Fognini e Simone Bolelli che, un po’ a sorpresa, superano in semifinale la coppia composta dall’austriaco Philipp Oswald e dal bielorusso Maks Mirny, testa di serie numero 1 del torneo con il punteggio di 6-3 4-6 10-4. in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match molto ben giocato dagli azzurri nel primo parziale e capaci poi di venir fuori alla distanza nel super tie-break del terzo valso il successo e ...

Tennis – Atp Umago : tutto facile per Cecchinato - l’azzurro si sbarazza di Trungelliti e vola in finale : Partita senza storia quella tra Cecchinato e Trungelliti, l’azzurro stende in due set l’argentino e vola in finale dove affronterà Pella Vince e convince Marco Cecchinato nella semifinale dell’Atp di Umago, in Croazia. Il Tennista azzurro si sbarazza senza grattacapi di Trungelliti, stendendolo in due semplici set conclusi con il punteggio di 6-2, 6-1. Parte bene l’argentino che va avanti di un break nel primo ...

Tennis : a Bastad finale Fognini-Gasquet : ANSA, - ROMA, 21 LUG - Sarà il francese Richard Gasquet, a sfidare domani Fabio Fognini nella finale del torneo sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il n.29 Atp e quarto favorito del seeding ha ...