Temptation Island | fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è amore vero Ecco perché

Simona Ventura pronta per Temptation Island Vip (FOTO) : Temptation Island Vip: Simona Ventura si scatta una foto nel backstage La prossima settimana andranno in onda le ultime due puntate della quinta edizione di Temptation Island. Tuttavia la produzione del reality pare già essere al lavoro sulla versione vip, che andrà in onda su Canale 5 a partire da Settembre. Alla conduzione ci sarà nientepopodimeno che Simona Ventura. E proprio qualche ora fa la poliedrica ed esuberante conduttrice di origini ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri : come sta andando dopo Temptation Island : Temptation Island: Riccardo Guarnieri rivela come sta andando con Ida Nella terza puntata di Temptation Island andata in onda Lunedì scorso c’è stato il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In quella circostanza i due piccioncini hanno avuto un confronto senza esclusione di colpi, scambiandosi reciproche accuse. Ma Riccardo Guarnieri è sembrato davvero essere preso da Ida, arrivando a prometterle di volersi prendere ...

Uomini e Donne/ Sossio e Ursula non si mollano... fino a Temptation Island Vip (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Un noto ex volto del programma si è sposato: Guido Soldati è convolato a nozze con la sua compagna Glenda!(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:50:00 GMT)

Temptation Island anticipazioni - il bacio del tradimento : Gianpaolo senza parole : La quarta puntata di Temptation Island 2018 si preannuncia densa di colpi di scena e di grandi novità. Le anticipazioni ufficiali su quello che vedremo in onda nel corso della puntata che sarà trasmessa in tv il prossimo lunedì 30 luglio in prime time rivelano che la protagonista indiscussa della serata sarà sicuramente la fidanzata Martina, la quale si lascerà andare a degli atteggiamenti fin troppo eloquenti con uno dei tentatori del suo ...

Temptation Island : Filippo Bisciglia si apre sulla malattia che ha segnato la sua infanzia : A diversi giorni dalla messa in onda della terza puntata di 'Temptation Island', il conduttore del noto reality sui tradimenti, Filippo Bisciglia, è tornato al centro dell'attenzione mediatica, a seguito di alcune sue dichiarazioni rilasciate circa la grave malattia che ha segnato nel profondo la sua infanzia. Bisciglia si apre sulla malattia di cui ha sofferto: le struggenti parole del conduttore di 'Temptation Island' Lo scorso lunedì 22 ...

Ida e Riccardo dopo Temptation Island : nessun addio per la coppia del trono over : Ida e Riccardo, la coppia protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island e proveniente dal mondo di Uomini e donne, ha tenuto alta l'attenzione nel corso dell'ultima puntata trasmessa lunedì scorso in tv, durante la quale abbiamo visto che c'è stato il falò finale tra i due protagonisti del trono over. Ida e Riccardo, nonostante le incomprensioni, hanno scelto di abbandonare insieme il villaggio delle tentazioni anche se poi sui social ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e gossip sulle coppie : nuovi problemi per Valentina e Oronzo! : Temptation Island 2018, Anticipazioni quarta puntata. Cosa accadrà alle ultime coppie rimaste? Intanto ci sono nuove nubi all'orizzonte per Valentina e Oronzo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island - Teresa Langella accusata di essere rifatta : "Cambiamenti naturali. A parte le tette..." : Teresa Langella è una delle protagoniste della quinta edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5. Teresa si sta facendo notare soprattutto per il legame che ha instaurato con il fidanzato Andrea Celentano, che sta prendendo parte al programma insieme alla fidanzata Raffaela Giudice.I telespettatori appassionati dei programmi di Maria De Filippi si ...

Ida e Riccardo News. I retroscena della coppia dopo l’uscita da Temptation Island! : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo l’avventura a Temptation Island, svelano alcune indiscrezioni sulla loro storia, ringraziando anche Uomini e Donne e Maria De Filippi. Ecco le loro parole… Quando ha deciso di partecipare a Temptation Island, Ida Platano sapeva benissimo a cosa andava incontro, e sopratutto cosa avrebbe rischiato. La donna però ha voluto provare questa esperienza per rendersi conto se il suo fidanzato, Riccardo ...

Ida e Riccardo dopo Temptation Island : le prime parole : Temptation Island: il programma targato Mediaset e che vede come protagoniste giovani coppie felici, ma desiderose di mettersi alla prova. E per Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra proprio che abbia trionfato l’amore. Per loro infatti, la permanenza nei rispettivi villaggi è terminata, e dopo un confronto davanti al falò fatto di lacrime, belle parole e baci, la coppia ha deciso di lasciare il programma, andando via insieme. Lei, mamma di un ...

Temptation Island anticipazioni : MARTINA - bacio con ANDREW. E Gianpaolo? : Nel quarto appuntamento di TEMPTATION ISLAND, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, ci sarà un grosso colpo di scena che riguarderà la coppia formata dalla trentenne MARTINA Sebastiani e dal ventiquattrenne Gianpaolo Quarta; le anticipazioni segnalano infatti che la ragazza chiederà il falò di confronto finale con il suo fidanzato. Ma per quale motivo? Dopo aver deciso di partecipare al programma per scoprire se Gianpaolo ...

Temptation Island 2018 - Ida Platano e Riccardo Guarnieri pronti alla convivenza : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, apparsi più uniti che mai dopo l'avventura di Temptation Island 2018, hanno rilasciato un'intervista a 'Uomini e Donne Magazine', convinti che, lontano della telecamere, il loro amore, sia destinato a durare nel tempo. E' l'ex cavaliere del trono over a fare grandi progetti a lungo termine, pronto, dopo aver scacciato via i dubbi sulla natura del suo sentimento, ormai anche a lasciare la sua città per ...

Lara Zorzetto e Michael dopo Temptation Island : lui ha già un’altra? : Temptation Island, Lara Zorzetto: Michael De Giorgio si è già consolato? In queste prime 3 puntate di Temptation Island 2018 ad aver fatto molto parlare i numerosi telespettatori è stata senza ombra di dubbio la coppia composta da Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Difatti quest’ultimo ha iniziato immediatamente a mostrare un grande interesse per una delle tentatrici, facendo arrabbiare molto la sua fidanzata Lara. Finita qua? Nemmeno per ...

Temptation Island : Ida Platano spiega perché ha perdonato Riccardo : Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a parlare di Temptation Island Nella terza puntata di Temptation Island c’è stato l’atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Un confronto a dire il vero abbastanza acceso. Difatti i due piccioncini non si sono certo risparmiati, scambiandosi reciproche accuse. Tuttavia alla fine Riccardo Guarnieri e Ida Platano non hanno potuto non tenere conto dei loro sentimenti, decidendo di ...