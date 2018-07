Temperature record all’Hungaroring

Scandinavia - Temperature record : oltre 30 gradi in Svezia - tra siccità ed incendi : Il Circolo polare artico come il Mediterraneo. I cambiamenti climatici iniziano a farsi sentire sotto forma di ondate di calore, facendo segnare valori record alle stazioni meteorologiche del nord Europa. I bollettini sono impressionanti: a Stoccolma e a Uppsala, in Svezia, si registrano 34 gradi, quando normalmente le temperature in questo mese sono sui 21-22 gradi. Si superano i 30 gradi anche in Norvegia – a Drag si registrano 33,7 ...

Super caldo in Gran Bretagna - Temperature verso i +34°C : a rischio il record storico di sempre in Inghilterra : Continuano a salire le massime segnate dai termometri in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra centro-meridionale, alle prese con un caldo inusuale per l’isola e con una stagione estiva finora secca come raramente in passato. L’allerta arancione del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, con l’invito a non esporsi troppo al sole (e per le persone più vulnerabili a restare possibilmente in casa) resta esteso ...

Ondata di caldo in arrivo per il fine settimana : previste Temperature record al Sud : Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord continuano ad esserci perturbazioni intermittenti e le nubi sono molte, con temperature comunque nelle medie stagionali, sulle regioni del Meridione sta per arrivare un'Ondata di caldo eccezionale proveniente dal Sahara, tanto che tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sono attese sulle isole maggiori temperature superiori ai 40 gradi. Il motivo è l'estendersi di un potente ...

