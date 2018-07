Tav | Salvini | «Deve andare avanti» L’Ue preme La Francia | «Italia confusa»

Tav - Salvini : “Valutiamo costi e benefici”/ Francia : “Cambiano idea ogni 4 giorni”. Nodo rimborsi per M5s : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:28:00 GMT)

Alta tensione Tav : Salvini preme - Conte invece frena. Parigi : cambiano idea ogni 4 giorni : 'Stiamo ragionando, stiamo lavorando. Stiamo facendo i conti 'costi-benefici''. Matteo Salvini risponde così a una domanda sulla Tav, a margine della festa della Lega Emilia a Fontevivo di Parma. 'Per ...

Tav - due linee nel governo. Si blocchi - dice Toninelli. Per Salvini si deve fare. Conte : il dossier non è sul mio Tavolo : L'area Cinquestelle è per il blocco dell'opera, ma la componente leghista avverte: altrimenti ci costa di più e non vogliamo che siano gli italiani a pagare. Il premier rinvia il problema -

Crepe nel governo sulla Tav - Salvini : "bisogna andare avanti" : Crepe nella maggioranza di governo sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i lavori - il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha parlato di ridiscussione generale del progetto ("nessuno deve azzardarsi a firmare nulla per l’avanzamento dell’opera") - ma la Lega è di parere contrario."Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro" dice stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24. "C'è ...

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco perché i 5 Stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

