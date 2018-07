Tav | Nord in rivolta Imprese e sindacati contro i grillini 

Tav o Tap - nord o sud - i dolori del giovane M5s di governo : ma per bloccare mancano i numeri in aula e nei conti pubblici : Tav o Tap? Chi va giù dalla torre: il nord o il sud? I voti presi sulla promessa di bloccare la Torino-Lione o quelli incassati con l'impegno di campagna elettorale di abbandonare il progetto del gasdotto a Melendugno nel Salento? I vertici del M5s al governo hanno capito che dovranno scegliere: non potranno ottenere entrambi gli stop. E mentre sul Tap ormai da giorni cominciano a prendere contromisure per preparare l'elettorato a ...

Danimarca-Australia 1-1 - Mondiali 2018 : Jedinak risponde a Eriksen - nordici verso gli otTavi di finale : Danimarca e Australia pareggiano 1-1 nella partita che ha aperto la seconda giornata del Gruppo C ai Mondiali 2018. A Samara le due squadre ottengono un punto a testa e la classifica del raggruppamento si fa sempre più complessa: i nordici ora sono in testa a quota quattro punti mentre gli aussies salgono a 1, in attesa che Francia e Perù si sfidino alle ore 17.00. Il girone è aperto a qualsiasi soluzione ma i biancorossi oggi hanno compiuto un ...

Corea del Nord a Usa : pronti a Tavolo in qualsiasi momento : Nonostante il presidente Trump abbia cancellato il summit con Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore, la Corea del Nord desidera ancora sedersi al tavolo dei negoziati con gli Usa "in ...

Corea Nord a Usa - noi pronti al Tavolo : ...del presidente Donald Trump di cancellare il summit con Kim - ha aggiunto il viceministro - "non è in linea con i desideri di chi spera nella pace e nella stabilità della penisola Coreana e nel mondo"...

