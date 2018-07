Tav in Val Susa - Chiamparino : "convoco referendum"/ Manifestanti contro Torino-Lione - "più vicini al cantiere" : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Marcia No Tav in Val di Susa - divelte recinzioni; venti i denunciati : Da Venaus a Chiomonte, in Valle di Susa, 'per guardare da vicino l'inutile sperpero di denaro pubblico che provoca il Tav'. E ribadire il no alla Torino-Lione, nei giorni in cui la politica discute se ...

Marcia No Tav in Val Susa - giù recinzione - 20 denunciati : Da Venaus a Chiomonte, in Valle di Susa, "per guardare da vicino l'inutile sperpero di denaro pubblico che provoca il Tav". E ribadire il no alla Torino-Lione, nei giorni in cui la politica discute se fermarne o meno la realizzazione. "La Valle che resiste. No Tav" è lo striscione portato in corteo da un migliaio di manifestanti.Famiglie con bambini, ma anche anarchici e antagonisti insieme con gli storici oppositori alla nuova linea ...

No Tav : marcia di protesta in Val di Susa - 20 persone denunciate : Venti persone denunciate, a vario titolo, per danneggiamento e violazione delle misure cautelari. È il bilancio della marcia organizzata oggi pomeriggio dal movimento No Tav in Val Clarea, a cui hanno partecipato oltre 1300 persone. Il corteo è partito dal campeggio di Venaus e dopo aver superato il Comune di Giaglione ha raggiunto lo sbarramento di polizia. Alcuni manifestanti hanno abbattuto la recinzione proseguendo in ...

Cgil : Tav - Tap e Terzo valico sono opere indispensabili : Roma, 28 lug., askanews, - La Tav Torino-Lione, il gasdotto Tap e il Terzo valico 'sono opere indispensabili'. Lo afferma il segretario confederale della Cgil, Vincenzo Colla, secondo cui 'sostenere ...

Al festival Alta Felicità : 'La svolta sulla Tav? Presto per festeggiare' : Il dibattito sulla Torino-Lione deflagra nei giorni del festival dell'Alta Felicità, tradizionale appuntamento No Tav in programma a Venaus, in Valle di Susa, nel fine settimana. Suo direttore ...

P.Chigi : ancora nessuna valutazione o decisione su dossier Tav : Roma, 27 lug., askanews, - Il dossier sulla Tav 'al momento non è ancora giunto sul tavolo del Presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione è stata ancora presa e soprattutto non ci sono state ...

Franca - trovata cadavere in una valigia a Vercelli - indagato l’uomo che frequenTava : L'uomo indagato per la morte di Franca Musso, la donna di 54 anni trovata cadavere in una valigia lo scorso novembre nelle campagne di Alice Castello (Vercelli), è un vicino della donna che lei stava frequentando. L'uomo, al momento è sospettato solo di occultamento di cadavere. Sul corpo di Franca, infatti, trovato un anno dopo la sua scomparsa, non ci sono tracce di violenza.Continua a leggere

