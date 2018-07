Tav | costi e contratti | una stangata per l' Italia

Tav - Salvini : “Valutiamo costi e benefici”/ Francia : “Cambiano idea ogni 4 giorni”. Nodo rimborsi per M5s : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:28:00 GMT)

Matteo Salvini : 'Su Tav stiamo facendo analisi di costi e benefici' : Il vicepremier Matteo Salvini torna sull'argomento Tav. "stiamo ragionando, stiamo lavorando. stiamo facendo i conti 'costi-benefici'" dice a margine della festa della Lega Emilia a Fontevivo di Parma.

Migranti - trasferiti su nave Guardia costiera i 66 della Vos Thalassa 'STavano mettendo in pericolo l equipaggio' : ROMA - Un presunto ammutinamento da parte dei 66 Migranti a bordo della Vos Thalassa sarebbe all'origine del trasferimento sulla nave Diciotti delle persone soccorse in mare dal cargo commerciale, a ...

Francia - Corte costituzionale cancella il "reato di solidarietà" per chi aiuTava i migranti : Il pugno di ferro di Emmanuel Macron contro gli immigrati clandestini potrebbe avere le ore contate. La Corte costituzionale francese, infatti, il "reato di solidarietà" è incostituzionale e il sostegno disinteressato a un migrante per "soggiorno irregolare" non può essere perseguito, in nome del "principio di fraternità". Bocciate, dunque, le disposizioni del codice di ingresso e soggiorno degli stranieri vigente in Francia. La sentenza giunge ...

Tav - Toninelli : "Vogliamo ridiscutere l'accordo"/ Sul Terzo Valico : "servono valutazioni costi-benefici" : Tav, Toninelli: "Vogliamo ridiscutere l'accordo". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha fatto il punto sulle grandi opere, parlando anche del Terzo Valico(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:07:00 GMT)

Veneto : M5S - Tav e Pedemontana sottoposte dal ministro ad analisi costi-benefici : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Le grandi opere del Veneto verranno ispezionate dal ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Danilo Toninelli, e quindi sottoposte a un’approfondita analisi costi/benefici: lo confermano i parlamentari e i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto, che

Veneto : M5S - Tav e Pedemontana sottoposte dal ministro ad analisi costi-benefici : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Le grandi opere del Veneto verranno ispezionate dal ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Danilo Toninelli, e quindi sottoposte a un’approfondita analisi costi/benefici: lo confermano i parlamentari e i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto, che rispondono in questo modo alle polemiche sorte nei giorni scorsi sulle grandi opere in via di costruzione nella regione.‘Nel ...