Tassisti contro Uber | caos e disordini a Barcellona | auto ribaltate | sassi contro i

ilfattoquotidiano

: Barcellona, la rivolta dei tassisti contro Uber [news aggiornata alle 10:55] - repubblica : Barcellona, la rivolta dei tassisti contro Uber [news aggiornata alle 10:55] - repubblica : Barcellona, la rivolta 'a oltranza' dei tassisti contro Uber [news aggiornata alle 13:32] - RiccaVivi1 : RT @cjmimun: Barcellona, tassisti in rivolta contro l'uso di Uber -

(Di sabato 28 luglio 2018) Protesta dei. Una delle principali strade del centro è stata bloccata e lo sciopero, indetto mercoledì 25 luglio, secondo quanto sostengono gli organizzatori, andrà avanti a oltranza. Numerosi gli episodi di violenzagli autisti delle appe Cabify, tanto che le due aziende, per evitare altri scontri, hanno deciso di sospendere il servizio (due conducenti sono finiti all’ospedale). Centinaia di, intanto, hanno parcheggiato le propriegiallo-nere al centro della Gran Via e alcuni di loro hanno trascorso la notte dentro le vetture o nelle tende. A loro si sono uniti i colleghi di altre città spagnole, come Bilbao. Lo sciopero deiè iniziato dopo che il governo spagnolo aveva presentato ricorsola decisione dellerità didi limitare il numero di licenze per veicoli privati con conducente. L'articolo ...