Svizzera | rischio incendi | vietato accendere fuochi nei boschi

(Di sabato 28 luglio 2018) A causa della siccità, diversi Cantoni inhanno emesso un divieto dineio nei loro dintorni: nelle ultime ore hanno annunciato tale provvedimento anche Zurigo, Appenzello Interno, Glarona e Giura. A Zurigo, il veto è esplicitamente valido per i falò, particolarmente diffusi il 1° agosto. La misura verrà revocata a seguito di prolungate precipitazioni. Il divieto dinelle foreste o nelle vicinanze è in vigore praticamente ovunque in, Ticino compreso, salvo Friburgo, Vaud e Neuchâtel. L'articoloneiMeteo Web.