Svizzera | precipita aereo da turismo sulle Alpi | morto il pilota e tre passeggeri

Incidente in Svizzera : precipita col parapendio - muore 24enne : Incidente mortale di parapendio nella Stockental, nell’Oberland bernese: ieri pomeriggio un 24enne , lanciatosi dalla Moetschelealp, ha avuto problemi durante il volo ed è precipita to al suolo a Ober Bachtelen. È deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate, rende noto la polizia cantonale. L'articolo Incidente in Svizzera : precipita col parapendio , muore 24enne sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna - Svizzera : scalatore 22enne precipita e muore sul sito d’arrampicata del Mattstock : Grave incidente in Svizzera: uno scalatore di 22 anni è morto ieri sul sito d’arrampicata del Mattstock, nel canton Gallo. Il giovane si stava calando con una fune quando è improvvisamente precipitato per motivi ancora da accertare. La polizia di San Gallo ha aperto un’inchiesta. L'articolo Incidenti in Montagna, Svizzera: scalatore 22enne precipita e muore sul sito d’arrampicata del Mattstock sembra essere il primo su Meteo ...