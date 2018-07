Svizzera | aereo da turismo precipita sulle Alpi

blogo

: Aereo da turismo si schianta sulle Alpi svizzere: 4 morti - Corriere : Aereo da turismo si schianta sulle Alpi svizzere: 4 morti - mapivi63 : RT @SkyTG24: Svizzera, precipita aereo da turismo. Quattro morti - zazoomblog : Svizzera precipita aereo da turismo. Quattro morti - - #Svizzera #precipita #aereo #turismo. -

(Di sabato 28 luglio 2018) Quattro persone hanno perso la vita ieri pomeriggio quando l'dasu cui si trovavano, un Robin quadriposto, ètosvizzere a circa 3.300 metri, non lontano dal confine italiano.Il velivolo era decollato poco prima dall'aeroporto di Sion per un volo turistico. A bordo c'erano il pilota e tre passeggeri. L'allarme è stato lanciato alle 17 di ieri, ma quando il soccorsono, avvisato dalla guardia aerea di Zurigo, è giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso delle quattro persone, la cui identità non è ancora stata resa nota.Non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente, ma le indagini sono ancora in corso da parte del Service suisse d'enquête de sécurité (Sese). Trentino,daDolomiti: un morto e un ferito Il pilota è deceduto sul colpo, mentre la ...