Summer Festival | anche Anpana impegnata nell' assistenza

Quarta puntata del Wind Summer Festival : gli ascolti crescono in vista della finale di settembre : Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la Quarta puntata del Wind Summer Festival, l’ultima prima dell’attesa finale che si svolgerà in Piazza del Duomo a Milano a settembre (probabilmente il 2): il WSF perde ancora il confronto con le repliche di Don Matteo, ma questa volta, seppur di poco, gli ascolti riprendono a salire (2.100.000 spettatori circa con uno share del 13,44%, e se consideriamo gli scarsi risultati della puntata di giovedì ...

Analisi Auditel : La serata di giovedì 26 luglio 2018 con Rai1 al top con le repliche di Don Matteo ed il Summer Festival di Canale5 che deve stare sotto : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre decisamente al comando sulla linea del 25% di share. La curva del Tg5 riesce a toccare, partendo bassa, solamente la linea del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia del 10% e con quella verde di Un posto al sole all'8% e quella di In onda che tocca sul finale il 9%. L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin ...

VINCITORE WIND Summer Festival 2018/ Irama rimane il favorivo ma sul web è polemica : "Decisione sbagliata" : VINCITORE WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quale sarà la canzone dell'estate? Potrebbero trionfare a settembre a Milano i Thegiornalisti sempre più amati con "Felicità puttana".(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Wind Summer Festival - vince Federica Abbate : Federica Abbate è la vincitrice del Wind Summer Festival con il brano "Pensare troppo mi fa male" feat Marracash, scritto da Federica Abbate e prodotto da Takagi & Ketra. Grande...

Ascolti tv - al Wind Summer Festival non basta la finale : Ilary perde ancora contro Don Matteo : Bene ma non benissimo l'esordio di Ilary Blasi al Wind Summer Festival. Lady Totti ha preso il posto di Alessia Marcuzzi al timone del programma musicale estivo, in onda su Canale 5, ma gli...

Wind Summer Festival : tutti pazzi per Ana Mena - “Venere spagnola” : La canzone, “D’estate non vale” è un raggaeton orecchiabile che sta già impazzando nelle radio e che si contenderà, con “Amore e Capoeira” , “Questa estate non ti dico no” e un’altra manciata di brani italiani, la palma come migliore tormentone estivo. A cantarlo sono Fred De Palma e una cantante spagnola da noi ancora poco conosciuta: Ana Mena. Ma è bastata la sua apparizione al terzo appuntamento del Wind Summer Festival per ...

Ascolti tv - male per Wind Summer Festival : Don Matteo batte tutti : Ascolti tv Giovedì 26 Luglio 2018: Don Matteo supera ancora il Wind Summer Festival La prima serata di Giovedì 26 Luglio 2018 viene vinta ancora una volta dalla Rai, più precisamente da Don Matteo. La fiction in onda su Rai 1 continua a regalare grandissime vittorie e soprattutto soddisfazioni. La nuova puntata ha infatti riscosso […] L'articolo Ascolti tv, male per Wind Summer Festival: Don Matteo batte tutti proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 26 luglio 2018. Don Matteo in replica 15.8% - il Wind Summer Festival 13.4% : Wind Summer Festival Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.613.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.088.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.108.000 spettatori pari al 5.8% di share mentre il Campionato di Pallanuoto ne ha interessati 688.000 (4%). Su Italia 1 G.I. Joe – La Nascita dei Cobra ha catturato l’attenzione di 1.094.000 ...

FEDERICA ABBATE/ Vince il premio per gara giovani : è autrice per Fedez e Giusy Ferreri (Wind Summer Festival) : FEDERICA ABBATE, stasera sul palco del Wind Summer Festival, si è lanciata nel mondo della musica in prima persona, senza scrivere più per gli altri. Oltre 400 milioni di visite su YouTube.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:11:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Wind Summer Festival vs Don Matteo | Dati Auditel 26 luglio 2018 : Nuova possibilità per il Wind Summer Festival 2018 di battere Don Matteo. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 26 luglio 2018? Il programma musicale di Canale 5 condotto da llary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, accusato di portare a casa pochi telespettatori rispetto gli anni scorsi, è riuscito ad aggiudicarsi la prima serata contro Terence, Hill, Nino Frassica e Simone Montedoro? Ecco tutti i Dati Auditel della serata. Ascolti tv ieri, 26 ...

