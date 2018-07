Sulla Tav è scontro Salvini-Di Maio Chiamparino | ' Pronto a referendum'

L'idea di Chiamparino : un referendum Sulla Tav. Soddisfatto il centrodestra : 'Mi sorprende che L'idea non sia venuta dal mondo dei Cinquestelle e dall'amministrazione comunale di Torino, perché mai come nel caso della Tav 'uno vale uno' . Evidentemente, la questione imbarazza ...

Chiamparino lancia il referendum Sulla Tav : “Folle fermarla”. Plaude il centrodestra : «Se il governo bloccherà la Torino-Lione io sono pronto ad andare fino in fondo e convocare un referendum popolare». Ad affermarlo in una intervista a Repubblica è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. «Sono pronto a farlo, anche se mi auguro che il governo non prenda una decisione così folle come quella di bloccare una ferrov...

Al festival Alta Felicità : 'La svolta Sulla Tav? Presto per festeggiare' : Il dibattito sulla Torino-Lione deflagra nei giorni del festival dell'Alta Felicità, tradizionale appuntamento No Tav in programma a Venaus, in Valle di Susa, nel fine settimana. Suo direttore ...

Grillo cita '9 luoghi comuni Sulla Tav' : "Senza la Torino-Lyon il Piemonte sarebbe isolato dall'Europa; quest'opera fa bene all'economia, perché mette in moto capitali privati; la linea é quasi tutta in galleria. che male fa?", sono tre dei ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti». Palazzo Chigi : dossier non ancora sul tavolo : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»