“Subito dopo il parto” Kate Middleton | non lo sapeva nessuno Ma ora è venuto fuori

caffeinamagazine

: La mia intervista di oggi su @Key4biz. Ho parlato delle sfide nel #digitale e nell’innovazione a cui siamo chiamati… - mirellaliuzzi : La mia intervista di oggi su @Key4biz. Ho parlato delle sfide nel #digitale e nell’innovazione a cui siamo chiamati… - RobertoGranai : Buon pomeriggio a tutti , in questi giorni è passata una notizia che riguarda uno di questi immigrati , lo scorso a… - thebraceaccesa : Ritorno dai miei dopo 4 mesi e subito: - Allora Manù ce sta da sintonizza’ i canali della tv che non so per quale m… -

(Di sabato 28 luglio 2018)è diventata mamma da tre mesi appena. Il 23 aprile scorso è nato il principino Louis e nel Regno Unito è stata festa grande. Come avper le nascite dei primi due royal babies, infatti, di fronte alla Lindo Wing del St. Mary Hospital dove era ricoverata la duchessa sono state ore e ore di fermento. E prima che William edalle scale della clinica presentassero alla stampa il nuovo nato, ricordiamo tutti quel flash di Baby George e Charlotte che arrivano in ospedale per mano a papà. La principessina, in particolare, ha dispensato pose e sorrisi ai fotografi; molto di più del fratello maggiore. Pocoil parto, William è andato personalemente a prenderli. Poi, poco più tardi, ecco Louis di Cambridge in braccio alla mamma.indossava un abito rosso di Jenny Packham dalla linea dritta, con le maniche a tre quarti e un colletto bianco. Ai piedi un paio ...